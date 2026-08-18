前天，我們去看了我們的老家。老家的位置在森林高地一帶，旁邊就是森林公園小學。看到這些熟悉的地方，我不禁想起了我們曾經住過的那些房子：每一座房子的大小不同、風格各異，所在的學區也不盡相同，卻都留下了許多美好的回憶。

我們的第一個家是是一套公寓。我出生後，只在那裡住了幾個月就搬到一個更大的地方。媽媽說，她懷著我的時候，經常有一隻野貓來到家門口，她就會給牠一點牛奶或零食。

我們的第二個家就在森林高地，也是連排公寓。那時候，弟弟剛剛出生，所以他和爸爸媽媽一起睡在臥室的大床上，而我沒有自己的房間，只能睡在衣帽間裡的一張小床上。爸爸說，當初選擇住在森林高地，是因為小學就在附近，將來我上學會非常方便。可是沒想到，我一天學都沒有在那裡上過，我們就又搬家了。

我們的第三個家是一幢棕色的獨立房屋，我們給它取了一個特別的名字——「巧克力房子」。搬進「巧克力房子」以後，我終於有了屬於自己的漂亮房間，也有了自己的床和書桌。疫情那幾年，我每天都在自己的房間裡上網課、學習，也在那裡度過了一段難忘的時光。

三、四年後，媽媽懷上了妹妹，我們家即將迎來一位新成員，需要更大的房子，於是又搬家了。爸爸媽媽找房子的時候，我告訴他們，我對新家只有一個要求：一定要在我的學校學區裡，因為那時我已經上三年級了，在學校交到了很多好朋友，我不想因為搬家而離開他們。

現在，我們住在一棟更大的房子裡，家附近還有一個公園。我們在那裡認識了許多華裔小朋友，也遇見了不少以前認識的人。我和弟弟雖然共用一間房，但我們都有自己的床和書桌。爸爸媽媽住在大臥室裡，妹妹的小床也在那裡。不過，妹妹經常半夜醒來，爬到爸媽的大床上滾來滾去，十分可愛。

回頭看看，我們住過的每一個家都不一樣，但每一個家都留下了我們一家人的故事，也留下了我成長的足跡。