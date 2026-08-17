我最好的朋友名叫Makenzie ，她是一個特別溫柔善良的女孩。我們已經認識了很多年了，可以說，我們是一起長大的，她對我的一切瞭如指掌，我也對她的一切一清二楚，因為我們的性格、愛好和興趣都十分相似，我到現在還記得我們相識的經過。

那是上幼兒園開學的第一天，老師要求我們要用紙袋製作木偶，但她在製作木偶時遇到了一些困難。我們恰好坐在同一張桌子，我就幫了她，她向我道謝，然後我們便談了起來。從那以後，我們每天都會坐在那張固定的桌子旁，我們也會互相分享零食。

每當我們聚在一起時，總有說不完的話題。無論是我心情低落，還是她哭得傷心，我們總能設法逗對方笑出來。只要我們在一起，彷彿一切都變得十分有趣。我們總是時刻關心著對方，在我認識的所有人中，她是那個最值得我信賴的朋友之一。無論發生了什麼事，我幾乎都能毫無保留地向她傾訴。她是我心中最特別、最耀眼的那一個。

雖然我們上初中後不在同一所學校就讀，但我們依然保持著聯繫，她有時也會來我家玩 。記得有一次，她來我家玩的時候，我們嘗試烤紙杯蛋糕，我們選了香草和巧克力口味。我們拿出了一個大金屬盆，本以為這事兒很簡單，結果卻狀況百出。首先，我們在調製麵糊時搞砸了，還把麵粉撒了一地。接著，我們過早地拿出了糖霜，導致一部分融化了。隨後，在擺放紙杯蛋糕托的時候，我們又不小心弄破了好幾個。我們甚至忘了給蛋糕設定烘烤時間，還在納悶怎麼烤了這麼久還沒好。後來我們笑得直不起腰，笑得肚子都疼了。那真是一次既糟糕又爆笑的難忘回憶。

我感謝她在我的成長路上給予陪伴，也由衷地慶幸自己能與她相遇並成為最好的朋友。我希望我們能做一輩子的好朋友。