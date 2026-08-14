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夏天

Theresa Li（紐約）
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我很喜歡夏天，因為夏天的時候總是很好玩。天氣雖然有一點熱，但是天空很藍，風吹起來也很舒服。我覺得夏天讓人很放鬆，所以這是我最喜歡的季節。

夏天的時候，我常常跟我的朋友去很多地方。我們最喜歡去海邊打排球，一邊聊天一邊玩，大家都玩得很開心，常常玩到下午。玩完以後，我們就跳進海裡游泳，因為海水很涼，很舒服。海邊還有很多白白的、軟軟的沙子，踩踏在細軟的沙子上就像給腳底按摩，感覺好極了；也可以聽聽海浪的聲音，聞聞海水的氣息，感覺很放鬆。有時候我們還會一起撿貝殼，或者躺在沙灘上休息。

除了去海邊，我也很喜歡跟家人還有朋友一起參加燒烤和聚會。大家會一起烤牛肉、雞肉，還有很多好吃的東西。吃完以後，我們有時候會打羽毛球，因為夏天天黑比較晚，所以我們可以玩更久，不用很早回家。我覺得跟朋友一起聊天、玩遊戲真的很開心。

不過，夏天也有一些不好地方。有的時候天氣太熱了，人會流很多汗，出去走一下就覺得很累。而且夏天有很多蚊子，我常常被咬。太陽也很大，紫外線比較強，所以大家要常常擦防曬，不然很容易曬傷。雖然夏天有這些問題，我還是很喜歡夏天，因為我可以做很多有趣的事情，也可以跟朋友一起創造很多美好的回憶。

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