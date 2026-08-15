我的家庭生活涵蓋了我們所有的日常生活、慶祝活動以及節日。

我的日常生活再平凡不過了。媽媽去上班，晚上回家便忙著準備晚餐並處理各種瑣事。爸爸也去上班，但他總是回來得很晚，通常一到家只是吃個晚飯，處理幾件工作上的事情，然後就去睡覺了。我姊姊的高中離家很遠，所以她一回來，就直接去寫作業。相比之下，我的學校離家很近，這意味著我回家的時間要早一些。每當我寫完作業，發現自己還有些空閒時間，我就喜歡和朋友們聊天，找些有趣的事情一起做。

通常在節假日期間，我會有幾種選擇：待在家裡與家人共度輕鬆愉快的時光，或是外出旅行度假，再不然就是與親戚聚會，大家一起盡情歡樂。如果我選擇待在家裡，通常會打開電視，觀看我喜愛的動漫。如果全家外出度假，我會在戶外玩樂。而如果是與親戚聚會，大人們往往會聊些他們感興趣的話題，而我們這些小輩則會自得其樂。

每逢慶祝佳節，我們有時會與親戚一同歡慶，有時則是自家慶祝。通常我們會外出用餐，慶祝當晚值得慶祝的任何事情。這就是我的家庭生活。

林紫玥（紐約，人力中心中文學校）

我從小就很愛去我阿姨家。從二年級開始，我每個暑假都會去。

我的阿姨沒有工作，所以她每天都在家照顧我表妹。阿姨很愛煮飯，我最喜歡吃她煮的米飯、蔬菜和肉類菜餚。我有四個表姊妹，她們都很活潑也很好玩，我們每天一起玩遊戲、看電視和聊天。我們也經常去公園跑跳，或去商場逛街，有些日子則會待在家打掃。

有一天，我們在地下室用瑜伽球當籃球玩，玩假裝籃球。我的一個表妹叫紫檸，當時只有一歲，坐在沙發上看我們的籃球遊戲。我的另外的表妹叫紫嫣，把球拍得太高了，球打到日光燈，燈掉在地板碎了，地上都是玻璃，我們很害怕。我們先叫紫檸好好坐在沙發上，然後去撿玻璃。我和紫嫣的手都被割了。但是，因為地下室沒燈了，我和表妹需要告知阿姨，但紫嫣很怕被罵，所以我跟阿姨說燈是我打破的。直到今天，阿姨依然相信是我做的。