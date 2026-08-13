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我最喜歡的運動

李鑫（紐約，鳴遠中文學校）
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籃球是我最喜歡的運動，我認為它也是我最應該堅持的一項運動。籃球充滿了速度與激情，每當我走上球場，我都會感到興奮和專注。籃球拍打地面的聲音與隊友之間的配合，都讓這項運動變得既有趣又有意義。

我喜歡籃球的一個重要原因是它能讓我保持健康。在球場上不斷奔跑，可以增強我的耐力；跳躍和投籃，可以鍛鍊我的力量。經常打籃球能讓我保持身體活躍和強壯，在現代生活中，很多人長時間坐著不動，而籃球正是一種很好的鍛鍊方式。

另外，我喜歡打籃球，因為它能教會我團隊合作。在比賽中，沒有人可以獨自贏得勝利。球員之間需要傳球、溝通和相互信任。這讓我學會如何與他人合作，不僅在運動中重要，在學習和生活中同樣如此。像麥可喬丹和詹姆斯這樣偉大的球員，不僅技術出色，也非常重視團隊合作。

籃球還幫助我培養自律和自信。為了提高水平，我需要不斷練習投籃、運球和防守。有時候我會投不進球或者失敗，但我學會不放棄。隨著時間的推移，我對自己的能力愈來愈有信心，這種精神也會幫助我面對生活中的挑戰。

總的來說，籃球之所以是我最喜歡的運動，是因為它既有趣，又能讓我保持健康，還能教會我很多重要的人生道理。因此，我應該堅持打籃球，在運動中不斷成長，享受它帶給我的一切。

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