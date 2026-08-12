馬修十分興奮，媽媽要帶他去看望新出生的小表弟奧格斯坦。他問媽媽：「我可以摸小表弟嗎？小表弟有腦子嗎？」媽媽雖然覺得兒子的問題有點可笑，但也覺得小孩子的世界就應該這麼單純。她告訴馬修：「你當然可以摸小表弟，不過要洗手。至於小表弟有沒有腦子？觀察一下吧。」

在舅舅家，馬修看見一個嬌嫩的小嬰兒，他有一雙烏亮的眼睛、一頭略帶棕色的頭髮、彎彎的大眼睛、粉撲撲的臉蛋、修長的雙腿⋯⋯媽媽讚不絕口：「多標緻的小嬰兒！」

馬修忍不住問：「我可以洗洗手摸他嗎？」舅媽笑盈盈地帶他去洗手後，他小心翼翼地摸摸嬰兒的臉、頭髮、小手小腳，問媽媽：「我小時候是不是也這麼軟乎乎滑溜溜？」媽媽笑了：「你現在也是軟乎乎滑溜溜的，我的小寶貝！」

舅舅說：「大自然真神奇，小嬰兒長得這麼可愛，正是為了得到成人的喜愛，易於生存。舅媽說：「在大自然裡，小鹿一出生，馬上就要學會站起來，獨立奔跑，因為食肉動物時時威脅著牠們的生命。人類嬰兒要好多年才能獨立，有什麼特殊的本領增強倖存的機會呢？」

舅舅說：「小嬰兒也有一些特別的本領啊。首先，他們會長得很可愛，以得到成年人的喜愛；其次，他們只用鼻子呼吸，這樣就減少了嗆奶的危險；第三，他們天生知道尋奶。」

只見小表弟把櫻桃小嘴左噘一下，右努一下，做出滑稽又可愛的動作，舅媽說：「我也有特殊本事，只要看見他尋奶，聽見他哭，我就開始分泌乳汁！」

馬修十分驚訝：「媽媽，你那時候也是這樣嗎？我現在哭你還能給我餵奶嗎？」媽媽笑得眼淚都流出來了：「馬修，你已經六歲，不要再吃奶！好吃的東西很多不是嗎？」

舅舅又舉了一個例子：「小嬰兒分得出白天和黑夜，奧格斯坦現在才剛剛滿月，但是他早就知道天黑睡覺，還能一覺睡五個小時，我們都很感謝小傢伙。」

馬修忽然叫起來：「我知道了！奧格斯坦有腦子！」

舅舅說：「馬修，這是一個好問題。小嬰兒只是發育還不完全，要用一段時間成長。有一些本事，要到十幾歲才能學會。你也要加油啊！大自然再神奇，小朋友也要後天學習才能長大成人。家長的責任也很重大呀。」