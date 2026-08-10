我是一隻貓，我叫珍珠。我喜歡睡在洗衣籃子裡、喜歡玩貓薄荷、喜歡趴在窗戶上，看外面的鳥自由自在地飛⋯⋯

我和很多貓不一樣，大多數貓喜歡坐在盒子裡玩，但我覺得盒子沒那麼有趣，我喜歡躺下來，把肚子和四條腿朝上，嘴裡 「喵喵”」地叫。這時，主人就會走過來，摸摸我的肚子，我覺得這樣做很可愛。

我住在一個大大的房子裡，房子裡還有兩隻青蛙和兩條小魚。我經常偷偷地躲在魚缸旁邊，看那兩條魚游來游去，看到我這樣，主人說這是貓對魚的執念。我不知道執念是什麼意思，但我知道，如果把魚撈起來，主人必然會

很生氣，我就大事不好了！

我被主人像家人一樣照顧著，和他們生活在一起久了，發現了很多奇怪的事情。我發現他們吃飯時，會用尖尖的東西吃飯，而不像我們直接用舌頭舔？有一天，我發現，他們開優格時，居然也會像我們一樣，用舌頭舔著吃。

哈哈！主人，我們終於有共同點了！

主人會給我們設下神秘的誘惑。這不，桌上有一塊奶油被我發現了，它很香，我跳到桌子上，嘗了一口，好好吃哦！主人居然把這麼好的東西忘在桌上，真是太幸運了！我這樣想著，舔了很多次，直到主人發現，大喊：「珍珠，不可以！這不是貓食！」最後，她把奶油放進一個封閉的罐子裡，看著它，我很難過，想著：永別了，我的奶油。

別看我只是一隻貓，我的本領可大呢！我會趁主人不注意藏在床下或躲在衣櫥裡；我也會像小孩兒一樣站立，用前爪和身體把門打開；我會耍賴，抱著小主人的功課不讓她做，直到她放下筆和我一起玩。我也會陪伴我的主人，有時我會跟他們一起睡覺，也會安靜地趴在他們腳邊。有一次，小主人摔倒了，膝蓋看起來很痛。我走過來，躺在旁邊陪伴她，希望她快點好起來。

我搞破壞的本事也很厲害，我會抓破很多東西；我會在沙發、床和地毯上留很多毛；我會在房子里到處小便，畫地圖、標地界，搞得主人哭笑不得。

雖然我是一隻讓主人哭笑不得的貓。但是，主人愛我，我愛主人。