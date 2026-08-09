七年級開學的第一天，我遇到了我最好的朋友。那時，我心裡很忐忑，因為班上沒幾個認識的同學。我靜靜坐在課桌前，琢磨著自己能不能交到新朋友。後來，我的一位好友把索菲亞介紹給我，我們開始交談，從那天起，我們就成了好朋友。

隨著時光流逝，我們在一起的時間愈來愈多。上課時我們坐在一起，合作完成項目，互相輔導作業，每天還打電話、發訊息。幸運的是，在數學課和中文課上，我們被安排成了同桌，那是初中時期最美好的時光！我們總是一起做課堂練習，期間歡聲笑語不斷。索菲亞是個樂於助人的好夥伴，每當我聽不懂時，她總會耐心地為我講解；而當她在某門功課上遇到困難時，我也會盡我所能去幫助她。正因為如此，我們明白了友誼不僅意味著一起玩樂，更意味著彼此支持。

我最珍視的回憶之一發生在數學課上。當時老師給了我們一項課堂作業，難度很高，需要我們團隊協作。起初，面對這個具挑戰性的課題，我們都有些不知所措。但我們沒有放棄，而是進行了分工，並互相鼓勵堅持下去。三十分鐘後，我們順利完成作業，並取得了優異的成績。我們為自己感到自豪，因為我們通過齊心協力獲得了成功。

不過，自從升上高中以來，我們見面的機會變少了，但只要有機會相聚，我們依然喜歡待在一起。有時我們會去逛街，邊走邊聊，吃點美食，拍些照片，我們喜歡分享彼此的生活近況和人生中的大事。我們還會講笑話、回憶往事，逗得對方哈哈大笑。即便是在心情不好的時候，只要聚在一起，我們的心情通常都會好轉。

這位朋友教會了我許多寶貴的人生道理，她教會了我如何待人友善、善解人意、樂於支持他人，以及如何真正享受生活！她激勵著我更加努力，在面對困難時永不言棄。這份友誼讓我變得更加自信、積極。

我很慶幸生命中能有這樣一位朋友。無論未來人生之路將我們引向何方，我都希望我們能始終保持聯繫，繼續共同創造美好的回憶。