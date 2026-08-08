當我還是個孩子的時候，我的祖父母總是支持著我；我的媽媽爸爸很忙的時候，都是他們在照顧我。我們留下了很多美好的回憶。

在夏天，我每天都有游泳課，爺爺每天都會帶我去上課。有時候我會生氣，因為我不知道該如何把事情做對，但爺爺總是耐心地安撫我和幫我平靜下來，並每天送我去上學、接我放學。

祖父母喜歡帶我到公園散步。晚飯後，他們帶我去公園散步和玩。他們喜歡我們三個人一起吃晚飯，看電視和散步，還帶我去超市買菜，教會我一些關於食物的知識。祖父母不僅關心我的生活，也很關心我的學習。

通過這些生活日常，我感受到了祖父母對我的愛和關心。我會永遠記住和他們在一起的美好時光。

陳美靈（紐約，人力中心中文學校）

爸爸媽媽一直深愛著我，陪伴著我成長。記得有一次我生病了，他們滿懷關切與擔憂地悉心照料我，儘管過程十分辛苦，他們卻從未有過一句怨言，直到我痊癒為止。

還有一次，我在做一項中文作業時，由於我實在不知道該如何構思和整合內容，父母便主動幫我出謀劃策，協助我理清思路，最終我採納了他們提出的最佳方法，完成了作業。

在日常生活中，他們常常帶我外出旅遊、去公園散步。爸爸媽媽非常關心我的學業，每當我在學習中遇到困難時，他們總會鼓勵我堅持去嘗試，並伸出援手。在他們的愛與陪伴下，我感到無比幸福。

我和父母之間有許多溫馨感人的故事。我珍視與他們共度的每一天，並決心努力學習，用實際行動來回報他們的愛。