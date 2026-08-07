你去過博物館吧？博物館裡有很多展覽，我每次去，都想停留很久。但是，你有在博物館夜宿過嗎？這個暑假我很幸運，因為媽媽的朋友們找到可以在美國首都最大的博物館，華盛頓特區國家自然歷史博物館睡一晚的活動，這樣就可以停留更久了！

出發前一個禮拜，我們還看了「博物館驚魂夜二」的電影，晚上博物館所有的展示品都會活起來，看了以後令我更興奮了，每天都期待著那一天的到來。

這天終於到了！我朋友的父母載我和媽媽到博物館跟另外兩個朋友的家庭碰面。那天晚上七點，博物館的員工向二百三十個前來夜宿博物館的家長小朋友們解釋了一個非常好玩的闖關活動：我們必須現學現用！使用有關昆蟲、木乃伊、哺乳類、海洋生物，和恐龍化石等等有關的知識去闖關。我們四個好朋友不但做了很多美勞，而且還玩了很多遊戲，有一位姊姊教我們用一顆透明小氣球和藍色彩帶做了一隻可愛小水母，另外一站的阿姨教我們利用塑膠袋辮假髮，最後化石館的哥哥還教我們製作自己的貝殼小書。

我最喜歡的一個關卡是家長和小朋友一起玩的，站長把大象標本旁邊的地板布置成叢林，擺滿了許多叢林的遮蔽物，他先請家長把十幾顆塑膠蛋藏在遮蔽物下，然後再請小朋友當動物開始打獵，找出所有的蛋後才闖關成功，我們四個團結一心，不到一分鐘就全部找到了！可惜關卡太多，我們沒辦法在博物館熄燈前全部闖完。但是，大家還是可以兌換到一個博物館特製的布勳章。

晚上十點四十五分是大家拿行李準備睡覺的時候了，許多人早早就把睡袋擺在海洋館那一區，所以剩很少位子，我們必須分成兩組睡覺。我們拿了行李擺在大藍鯨下面，那天晚上我不但睡得很好，而且還確定晚上博物館的展示品都沒有活起來喔！