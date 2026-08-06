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如果我能回到明朝

張宜爾（俄勒岡州，春和學園）
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如果我能駕駛時光飛船回到歷史上的某個朝代，我最想穿越六百多年，回到明朝。因為我最近正在讀《明朝的那些事兒》，書中的人物和故事讓我深深著迷，我真想親眼見見那些歷史人物，了解更多關於明朝的故事。

首先，我想見一見明朝的開國皇帝朱元璋。民間流傳他小時候長過癩痢頭，因此有人戲稱他為「臭頭皇帝」。不過，他還有另一個外號——「金口皇帝」，因為他身為皇帝，聖旨一下，天下人都必須遵從。我真想問問他，對「臭頭皇帝」這個綽號是否介意；又想請他解釋，「金口」究竟意味著什麼？是不是他說的話真的都能神奇應驗？

接著，我要去看看著名的「永樂盛世」。這時，皇帝已經是朱元璋的第四個兒子——明成祖朱棣。在他的治理下，國家經濟繁榮、農業發展、軍事實力強盛，景德鎮瓷器更是聞名天下。為了讓更多國家了解大明的強盛，朱棣積極發展航海事業，派鄭和率領船隊七下西洋。

說到鄭和，他可不簡單。他在「靖難之役」中立下功勞，因此受到朱棣賞識，並被賜姓「鄭」，從此改名鄭和。除了會打仗，鄭和還是著名的航海家和外交家，他率領龐大的船隊七下西洋，最遠到達非洲東海岸和紅海沿岸，創造了當時世界上規模最大的遠洋航海壯舉，也加強了中國與亞非各國之間的交流。

如果可以，我真想跟隨鄭和一起揚帆遠航，把景德鎮瓷器、絲綢和茶葉帶到世界各地，親眼看看當時的大海和沿途的異國風光。同時，我還想問問鄭和，朱棣有沒有暗中派他尋找過在「靖難之役」後下落不明的建文帝朱允炆？這位皇帝究竟逃到了哪裡？他真的遠走海外了嗎？

最後，我還想再向後穿越近兩百年，去拜訪另一位民族英雄——戚繼光。當時，東南沿海長期遭受倭寇侵擾。為了保家衛國，戚繼光苦練軍隊，創造了著名的「戚家軍」，還改良了許多武器，其中最有名的就是「虎蹲炮」。這種火炮體積較小，便於在山地和沿海地區作戰，為抗擊倭寇立下了汗馬功勞。

如果真的能夠回到明朝，我一定還有數不清的問題想問，也有許多地方想去看看。你呢？

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