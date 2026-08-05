住在快樂村邊緣的那片草地，是大家公認的祕密基地。不過，如果你哪天經過那裡，聽到一陣「咻——！」的風聲，千萬別以為那是風在吹，那是「大橘貓」又在發瘋似的奔跑了。大橘貓胖嘟嘟的，橘黃色的虎斑紋很顯眼。他這輩子最大的夢想，就是跑得跟閃電一樣快。為了這個夢想，他每天都在草地上「特訓」。有個晴朗的下午，雲朵軟綿綿地掛在天上，看起來像剛烤好的棉花糖。大橘貓對著空蕩蕩的草原大喊：「今天，我要打破我自己的紀錄。」話才說完，草叢裡就鑽出了幾隻小老鼠。他們忙著搬運乾酪，動作快得驚人。大橘貓眼睛一亮，心想：「太好了，剛好找他們來陪我跑一趟。」「嘿，小傢伙們。」大橘貓故意把身體壓得很低，「敢不敢跟我比賽一下？」小老鼠們一開始被嚇了一大跳，但他們很快就認出這是那個愛湊熱鬧的大橘貓。帶頭的老鼠挺起胸膛叫著說：「好啊，只要你追得到我們，我們就把這塊起司送你吃。」「一、二、三，衝啊！」大橘貓像橘色小旋風一樣飛了出去。他的腳步聲沙沙作響，整隻貓都快飛起來了。他覺得自己一定會贏。但那些老鼠簡直就是超級馬戲團，轉彎、急停、鑽進草堆，動作俐落得不像話。大橘貓跑得滿頭大汗，毛也亂成一團，嘴巴大開，喘氣聲大得連遠處的鳥兒都聽得見。他一邊跑一邊想：「為什麼這些小傢伙這麼難抓？」但他一點都不生氣，反而覺得這場比賽刺激得不得了。他學著老鼠跳躍，在草地上跌跌撞撞地亂跑。跑著跑著，最前面的那隻老鼠不小心踢到一顆石頭，整隻鼠像顆小皮球一樣摔進草叢裡。大橘貓見狀，立刻急煞車，收起原本想比賽的心，擔心地探頭去看，「喂，你沒事吧？」小老鼠搖搖晃晃地站起來，拍掉身上的草屑，尷尬地抓抓頭：「哎呀，差點摔成笨蛋了。」大橘貓哈哈大笑，他也乾脆躺在草地上休息。這場比賽誰也沒贏，但大家卻笑得停不下來。大橘貓心裡突然覺得，其實跑不跑得快好像也沒那麼重要了，這種跟朋友一起在陽光下瞎混的感覺，才是最棒的體驗。從那次之後，大橘貓依然會去草地跑步，但他的身邊總會跟著那幾隻小老鼠。如果哪天你也經過那裡，看到橘色的身影跑過，身後還跟著幾條小尾巴，別懷疑，那就是大橘貓和他的好哥們，正在進行他們最快樂的任務呢。

精華 FAQ Q1：大橘貓平常在做什麼，讓自己接近賽跑夢想？ 大橘貓每天都到草地上努力特訓，反覆練習奔跑，希望有一天能跑得像閃電一樣快。這成了他最重要、也最認真的生活目標。

Q2：小老鼠們為什麼會和大橘貓一起比賽？ 因為大橘貓主動邀請他們來比賽，小老鼠們也很有自信，說只要他追得到，就把起司送給他吃，於是大家開始追逐競賽。

Q3：這場賽跑最後帶給大家什麼改變與收穫？ 雖然比賽沒有分出勝負，但大橘貓和小老鼠們都玩得很開心，還因為彼此陪伴而成為朋友，讓他明白快樂比速度更重要。