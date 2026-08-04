昨天，我們家和另外兩家朋友一起去了Tree to Tree森林公園探險。這裡最有趣的項目，是行走在架設於樹木之間的空中軟梯。軟梯由一塊塊木板組成，再用繩索懸掛在兩棵樹之間，人一踩上去，整座軟梯便會左右搖晃，讓人既緊張又興奮。探險開始後，我們先順利完成了最簡單的綠色通道，接著挑戰難度更高的翡翠綠通道。我和王叔叔一直走在前面，媽媽則帶著一群小朋友跟在後面。我和王叔叔率先完成了翡翠綠通道，又繼續挑戰紫色通道。紫色通道明顯更有難度，其中最具挑戰性的就是三道高空滑索，而且是一道接著一道。每次滑出去時，我都覺得既刺激又緊張，也正因為這三道滑索，讓整個紫色通道變得更具挑戰性。終於完成紫色通道後，我已經有些累了，決定不再挑戰更難的路線，於是脫下了安全裝備。此時，我看到Conner正在盪鞦韆。因為他只有六歲，年齡太小，不能參加空中探險，所以只能一邊盪鞦韆，一邊開心地吃著爸爸給他買的冰淇淋。這時，媽媽拿出了早上準備好的炸雞翅和凍優格，分給大家享用。由於王叔叔、Albert和Albert的媽媽還在挑戰黑色通道，我特地提醒媽媽給他們留一些炸雞翅和凍優格。後來，爸爸又給我們買了幾個冰淇淋，其中有一種裡面加了軟糖，我覺得特別好吃。吃完點心後，媽媽、木木姊姊和陳叔叔也去挑戰黑色通道。後來媽媽告訴我，黑色通道比紫色通道更難，最後一關需要攀爬一個由軟梯組成的高空攀爬架，非常考驗體力和平衡能力。最後，媽媽借助高空滑索滑過攀爬架，才終於順利完成挑戰。結束空中探險後，大家都累壞了，又去玩了一會兒爬樹。妹妹動作最敏捷，第一個爬到了最高點，大家都為她鼓掌。這次森林探險既刺激又有趣，不但鍛鍊了膽量，也讓我度過了快樂而難忘的一天。

精華 FAQ Q1：這次森林探險的地點與最有趣的設施是什麼？ 他們去的是Tree to Tree森林公園，最有趣的設施是架設在樹木之間的空中軟梯。軟梯由木板和繩索組成，踩上去會左右搖晃，讓人感到既緊張又興奮。

Q2：文中提到大家依序挑戰了哪些不同顏色的通道？ 他們先完成最簡單的綠色通道，再挑戰翡翠綠通道，之後前進到更有難度的紫色通道。後來媽媽等人又去挑戰更困難的黑色通道，難度逐步升高。

Q3：這次探險結束後，大家還做了哪些活動與分享？ 結束空中探險後，大家先吃媽媽準備的炸雞翅和凍優格，後來又吃到爸爸買的冰淇淋。之後他們去爬樹，妹妹最快到達最高點，大家都為她鼓掌。