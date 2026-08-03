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爸爸遭遇車禍了

鄧維元 （ Fairmont Preparatory Academy高中）
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某天下午，當我坐在床上玩遊戲，我聽到媽媽很大聲喊我的哥哥。她叫了很多次，但是哥哥沒聽到。我以為是媽媽要罵他或是要叫他做一些事情，所以我想去他的房間叫他，但還沒到哥哥的房間之前，就聽到媽媽說爸爸遇到車禍了，我們要去幫他。於是，我很快地把睡衣換成外出服，然後上車準備去車禍現場。幸好車禍是發生在社區裡，我們一分鐘內可以到。到了車禍現場，我看到一台翻倒的車，那就是我們家的車！到現場之前，我沒有很害怕，因為我以為只是小車禍，但當我看到我們家的車翻了，就擔心爸爸受傷。在那邊也有很多鄰居出來關心，有人說在家裡說聽到很大的聲音，所以他出去看看發生什麼事；還有另外一個鄰居，他停在路邊的車被撞了。警察和消防車也很快到了，爸爸還在車子裡面，但他說他沒有受傷，我這才放下心來。爸爸從車的另一個窗爬出來，他也說他身體不疼。爸爸說他開下山時，車子一度失去抓地力，滑撞到另一輛車，直接被推撞到山下，然後爸爸的車翻倒了。太可怕了！我下一次開車，要更小心才行。我們需要叫拖車來，所以我跟媽媽回家去找AAA會員卡。找了半天終於找到了，媽媽趕回車禍現場，我坐在旁邊打電話給AAA，自動語音系統講得很慢，實在很難溝通。打完電話，他們跟說拖車要四十五分鐘才能到。等待時，我跟媽媽撿了很多車子的碎片和大燈殘片。拖車終於來了，工人把車翻回去，然後讓我們拿走車子裡面的所有東西。一個東西我不能忘記的是貼在後面的「新手駕駛貼紙」，那是很重要的東西。工人把車拖到卡車上，他說這是我們最後一次能見到這台車，所以我說了一聲再見。被撞的主人說他的車報廢了，不能開了，但是我看到他把車開回他家車庫，我有一點懷疑。最後所有的問題解決了，我們選了韓國烤肉作為晚餐，我吃得很滿足，可是我還有一個問題：我現在沒有其他的車可以開了，我們需要買新車，不然八月開學我不能開車去學校了！

精華 FAQ

  • 車禍發生在住家社區附近的山路上，車子下山時滑失抓地力，先撞到另一輛車後又被推向山下，最後整台車翻倒在路邊。

  • 家人先回家找AAA會員卡，之後聯絡拖車，等待期間還撿拾車身碎片和大燈殘片，等拖車到場後再把車內物品全部取出。

  • 雖然爸爸沒有受傷，但車子已經報廢被拖走，家裡等於少了一台可用的車，之後還得趕快買新車，否則8月開學時會很不方便。

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