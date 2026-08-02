前陣子的一個周日，我們一家人去了農場摘櫻桃。每年六月底採摘櫻桃，已經成了我們家的傳統。大家一起動手，不一會兒就摘滿了好幾盒，每盒裡面都有幾百顆的櫻桃。面對這麼多櫻桃，我們會怎樣發揮它們的「妙用」呢？爸爸的想法最簡單直接——全部吃掉！聽起來是不是很容易？可是，真正吃起來，爸爸卻遇到了難題。爸爸只想吃自己摘的櫻桃，因為在他眼裡，自己摘的每一顆都是又大又甜的櫻桃。可是，他偏偏吃不到這些好櫻桃。原來，最大、最漂亮的櫻桃都被媽媽一個個裝進塑膠袋，準備送給朋友們。媽媽送出去一袋，爸爸就抱怨一次：「你們把我的好櫻桃都送人了，我只能吃你們摘的小櫻桃了⋯⋯」。我們都安慰爸爸：「我們摘的小櫻桃也很好吃呀，而且小櫻桃也很甜！」爸爸雖然有些不情願，最後還是拿起小櫻桃吃了起來。姥姥的想法可不像爸爸媽媽，她並不在乎櫻桃長得漂不漂亮，反而專門挑難看的櫻桃，她有本事把難看的櫻桃變成好看又美味的佳品。姥姥把櫻桃打成果醬，再做成櫻桃慕斯蛋糕。她做的蛋糕呈現出淡淡的粉色，上面鋪著一層鮮艷的紫紅色櫻桃醬。中間插上一片清新的薄荷葉，再擠上一朵小小的奶油花。你說，這樣的蛋糕好看不好看？可是，櫻桃再好吃，吃多了也會膩。夏天，很多朋友都會去農場摘水果，於是我們想到一個好辦法——用多餘的櫻桃和朋友交換其他水果。媽媽給Erin家送去一袋櫻桃，換回來一桶藍莓。那些藍莓和櫻桃一樣，又大又甜。回家的路上，我們抱著那桶藍莓，你一顆、我一顆地吃起來。還沒到家，一大桶藍莓就已經變成了小半桶。櫻桃不僅可以直接吃，還可以做蛋糕、換水果，甚至帶來分享的快樂。你還能想到其它櫻桃的妙用嗎？明年摘完櫻桃後，我們也想試試你的好點子！

精華 FAQ Q1：文中一家人每年什麼時候會去農場採櫻桃？ 他們每年都在6月底去農場採櫻桃，這已經成為家裡的固定傳統。全家一起動手採收，很快就能裝滿好幾盒櫻桃。

Q2：爸爸、媽媽和姥姥對櫻桃的用途各有什麼想法？ 爸爸想把櫻桃全部自己吃掉，媽媽挑最大最漂亮的送朋友，姥姥則把難看的櫻桃做成果醬和慕斯蛋糕，變成美味佳品。

Q3：文章最後提到櫻桃還能帶來哪些其他收穫？ 除了直接吃和做甜點，櫻桃還能拿去和朋友交換其他水果，例如換回藍莓；這不但避免吃膩，也讓大家在分享中得到快樂。