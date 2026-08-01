我的家裡有我的媽媽、爸爸、妹妹和我。我的妹妹在上海出生，但我是家裡一唯會說中文的人。 每個星期一到五，我和妹妹上學，媽媽爸爸去工作，我們每天都一起吃完早餐才出門。我的爸爸會做飯，我最喜歡爸爸做的料理是麵。爸爸的奶奶教他煮麵，我的奶奶也教我做煮麵。 爸爸每星期六送我到中文學校，下課後，我們回家跟媽媽、妹妹吃午飯。吃完以後，我和妹妹喜歡一起去買東西，比如小首飾和衣服。我們也喜歡一起去看電影、唱歌和在家附近走一走。我妹妹是我最好的朋友，我很喜歡跟她一起玩！ 我和媽媽每個星期天早上一起去咖啡店工作，媽媽發郵件，我做作業。做完事後，媽媽會帶妹妹去上跳舞課，我則和爸爸在家一起看美式足球、籃球或棒球。看完比賽後，爸爸做晚飯，聽我彈吉他。 我的家庭生活很熱鬧，我們一起去過二十多個國家，我們喜歡一起旅行、吃飯和聽音樂，但我們最喜歡的事情是一起聊天。我很愛我的家人！ 陳傑遜（紐約，人力中心中文學校）每天早上，我家都很吵。媽媽烤焦了麵包，爸爸在找鑰匙，弟弟在哭。每天晚上，我們一起吃晚飯，一起聊天說笑。有時候我和弟弟吵架，但睡覺前我們會說對不起。我們家不完美，但我們愛彼此。我不開心時，媽媽抱抱我；我考得不好時，爸爸鼓勵我。他們讓我覺得很幸福。我的家教會我分享和愛，他們是我最喜歡的人。周末的時候，我們全家會一起在家裡看電影。爸爸做爆米花，媽媽準備水果，我和弟弟選電影。我們坐在沙發上，一邊吃一邊笑。雖然我們偶爾會吵架，但和家人在一起的時候，我總是覺得最開心、最安全。

精華 FAQ Q1：第一段中的家庭平日主要如何安排上學與工作的生活？ 媽媽和爸爸平日去工作，作者與妹妹則去上學；大家每天都會先一起吃完早餐再出門，形成固定又溫暖的家庭作息。

Q2：文中提到作者和家人平常最喜歡一起做哪些事情？ 作者和家人喜歡一起旅行、吃飯、聽音樂，也常聊天；作者還會和妹妹去買東西、看電影、唱歌，感情非常親密。

Q3：第二段如何表現這個家庭雖然吵鬧卻很幸福？ 第二段寫出家人早上常忙亂、晚上偶爾爭吵，但睡前會道歉，媽媽會安慰、爸爸會鼓勵，周末還會一起看電影，彼此都很愛對方。