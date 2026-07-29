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唐明敏（台灣）
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我是乾癟的電池

以黑色枯衰的身影

求救呼喊

無聲表白

當電源活泉傾注

生命火炬點燃

世界重新發光

我順風張帆

千里行船

續航有力

又現精彩

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拒絕乩身天賦 劉柏君衝撞棒壇「性別之壁」

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