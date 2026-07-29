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卓越的風暴之王藝術中心

吳輝（紐約）
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風暴之王藝術中心（Storm King Art Center）是位於紐約哈德遜河谷的戶外雕塑公園，以在自然景觀中展示大型當代雕塑而聞名，是喜愛藝術同時喜愛戶外活動的紐約人的郊遊勝地。在一個陽光燦爛的星期六，小慧一家乘車前往。

路上，爸爸為大家介紹藝術中心的背景資料。商人拉爾夫·E·奧格登（Ralph E. Ogden）退休後捐出他的度假屋─一幢非常漂亮的石頭建築和周圍的土地，於一九六零年創立了這個中心。最初主要是收藏和展示繪畫，一九六七年得到雕塑大師大衛·史密斯（David Smith）十三件巨型雕塑，從此主要收藏當代戶外雕塑。他們聘請景觀設計師規畫，讓藝術與自然融合在一起。經過六十多年的努力，如今全世界當代雕塑家都嚮往自己的作品能被收藏在這裡。公園佔地從早期的一百八十英畝擴大到五百英畝，擁有上百件戶外雕塑。

到達園區，他們首先坐接駁電車到博物館山丘下車，拾級而上。只見草坪上橫臥一條金屬大魚，有二十五英尺長，表面是一片片鏽跡斑斑的廢鋼鐵，據說是回收的汽車零件等拼接而成，屬於「拾荒藝術」。工作人員說，這是一條鱘魚，透過縫隙看進去，可以看見魚肚裡懸掛著串串貝殼風鈴。想像一下，當風暴來臨的時候，魚肚裡卻發出清脆的鈴聲，那是怎樣一種體驗？據說這件作品是由印第安藝術家Saif Azzuz創作的裝置藝術，從加州來到這裡只有年餘。

小慧在博物館裡看到法裔美國藝術家露易絲·布爾喬亞的作品。她的大蜘蛛雕塑名聞遐邇，這裡收藏的，是她創作於一九七二年的《No March》，上千根十幾英寸高、切面各異的石材圓柱組成一個方陣，如人潮洶湧堆在展室的一隅。這是一個反戰作品，作者自述：寓意「接受自己的渺小，融入千萬同類之中」。

中國藝術家張洹創作於二零零七年的作品《三足佛》，是一個高二十八英尺、重十二噸的金屬雕塑，遠看是一個三足巨人的下半身，近看其中一隻大腳踩在八英尺高但是半截埋入土裡的人頭上。媽媽查了一下，雕塑內部有複雜的通道，可以燒香，產生的煙霧會通過佛陀腳趾、鼻孔和眼睛冒出來。人頭面部則是藝術家的自畫像，似乎延續了他早期做行為藝術的理念。

公園太大，媽媽說，留下遺憾，下次再來。野餐之後，他們踏上歸程。

精華 FAQ

  • 它由商人拉爾夫·E·奧格登退休後捐出度假屋與土地，於1960年創立，早期以繪畫為主，1967年獲得大衛·史密斯作品後，逐漸轉型為當代戶外雕塑重鎮。

  • 園內可見Saif Azzuz的拾荒藝術鱘魚裝置、露易絲·布爾喬亞的《No March》，以及張洹的《三足佛》，分別展現回收材料、反戰意涵與宗教行為藝術特色。

  • 他們搭接駁電車、步行觀賞多件作品，也在園內野餐，感受到藝術與自然融合的魅力；但因園區廣大，媽媽覺得仍留有遺憾，表示下次還想再來。

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