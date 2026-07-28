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我對自由和責任的理解

彭浩鈞（加州，灣畔學校）
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為了有更多自由，就要承擔更多責任。在這個世界上，每個人都有自己的自由和責任。雖然我們都有自由，但這不代表我們想做什麼就可以做什麼。自由和責任是一個硬幣的兩面。

我在幼兒園時，都得一直聽老師和爸媽的話。大人每天都會制定規則，說什麼事不能做和什麼事可以做。我沒有很多自由，可是也沒有很多責任，每天只需要去學校跟朋友玩一玩和聽老師的話，很輕鬆。

可是，到了初中以後就會有更多的責任。例如，在家裡會有更多家務需要你做，老師也會給更多比較難的功課。但同時你也會有更多自由。你小時候跟朋友玩都需要爸媽的監督，長大就可以自己跟朋友去外面玩，我可以跟朋友去打籃球、逛街、購物和品嘗美食。

自由永遠都有限制。這世界上有很多壞人，他們會用自由做不好的事，像是在別人背後講他們的壞話。

自律是自由的第一個條件。你想吃冰淇淋並不代表你可以從別人手上把冰淇淋拿走，想吃冰淇淋就自己去商店買。你行使你的自由，不應該阻止別人行使他們的自由，這就說明自由的第一個意義就是擔負自己的責任。

總而言之，自由和責任是相輔相成的。有自由，就要有責任；有責任，就要有自由。成長中，我們會拿到更多自由，所以我們長大就需要學怎麼承擔自己的責任。我覺得大家要有自由就都應該有責任心和自律，因為自由不是免費的。

精華 FAQ

  • 作者認為自由和責任是相輔相成的兩面，擁有更多自由時，就必須承擔更多責任，不能只追求想做什麼就做什麼。

  • 作者在幼兒園時自由不多，主要需要聽老師和父母的話，遵守大人制定的規則，每天只要上學、和朋友玩耍，生活相對輕鬆。

  • 因為自由不是任意傷害或干擾別人，像想吃冰淇淋也應該自己去買，不能搶別人的；只有懂得自律，才能正確行使自由並負責。

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