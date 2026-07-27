古箏對我來說是一種非常特別的樂器，如果沒有它，我不知道我的人生會變成什麼樣子。

我和古箏的緣分開始於我五、六歲的時候。那時我還在讀幼兒園，有一位劉老師在教古箏。爸爸想看看我會不會喜歡這項才藝，所以幫我報名參加了古箏課。

剛開始我並不喜歡學古箏，不過，隨著時間慢慢過去，我開始欣賞古箏優美動人的音色。我也覺得古箏很容易入門，因為它只有二十一條弦，只需要用手指撥奏。不久之後，彈古箏就成了我最喜歡的興趣之一，而且一直持續到現在。

我最喜歡的部分就是戴上仿玳瑁指甲，每次演奏前，我都會用細膠帶把指甲纏在手指上，它們能幫助我彈奏出古箏清脆優美的聲音。

我參加過許多音樂會演出，甚至演奏過自己創作的曲子。

這些演出讓我獲得了許多獎項，包括閃亮的獎盃、獎牌，以及印有我名字的獎狀。現在，它們都整齊地擺放在我的書架上。其中有些演出是在老人院和兒童醫院舉行的，能夠為生病的孩子和年長者演奏音樂，對我來說是一件很有意義的事，因為我希望我的音樂能帶給他們快樂，讓他們露出笑容。

在開始學古箏幾個月後，我也開始學鋼琴。雖然鋼琴也是一種很棒的樂器，但我一直都更喜歡彈古箏。我喜歡它獨特的音色，也更喜歡我的古箏老師。最後，我決定停止學鋼琴，把更多時間和精力放在古箏上。

未來，我希望能成立一個古箏社團，幫助這種珍貴又美麗的傳統樂器繼續流傳下去。我想教更多人彈古箏，分享它的歷史、文化和魅力。我希望有更多人能認識古箏，並發現它是多麼特別的一種樂器。

古箏教會了我耐心、自信，以及享受音樂帶來的快樂。它帶給我許多難忘的回憶、寶貴的機會，也讓我找到一種表達自己的方式。我無法想像沒有古箏的人生，而我也相信，未來很多很多年，我都會一直彈奏這件我最愛的樂器。

我愛我這非常特別的樂器—古箏！