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中文課上的樂趣

陳芷晴（紐約，鳴遠中文學校）
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在中文課上，我學到了很多，也做了很多有趣的事情。是周老師讓這堂課變得更開心、更有趣。

每次上課，我們先說日期和天氣，然後學習新課文和詞語，在周老師的講解下理解內容，最後抄寫、組詞、造句等練習。

我們學了很多關於人物和傳統節日的課文。比如：清明節以前和現在的不同含義、屈原和端午節的粽子的關係，還有作家老舍和冰心。這些就是我們課堂上學的內容。

在課堂上，我們還會唱歌、跳舞、講故事、背詩等。老師也會安排歌曲和詩歌作為作業，讓我們背下來，然後表演。這些都是我覺得課堂上很有趣的事情。

有時候上完課，我們會玩小遊戲，像詞語接龍或者成語接龍。節日的時候，我們會收到周老師送的小禮物，每個月我們也會寫作文，周老師會幫我們修改，然後推薦登到報紙上。

周老師把中文課變得有趣又有收穫。我很喜歡中文課，因為課堂上既學到了東西，也充滿了樂趣。

林文熙（紐約，鳴遠中文學校）

我學中文時，發生過一件特別有趣的事情。

剛開始學中文，我覺得發音不難，尤其是拼音，看起來和英文有些像，所以我特別有信心。有一天，老師讓我們練習買東西時的對話。我想說「我想買水」，結果因為發音不太標準，竟然說成了「我想買睡」，全班同學先愣了一下，然後突然笑了起來，我自己也不知道哪裡錯了。

後來老師耐心地告訴我，中文有聲調，同一個拼音，聲調不同，意思可能完全不一樣。「水」是第三聲，「睡」是第四聲，一個是喝的，一個是睡覺，差別特別大。

從那以後，我開始認真練習中文的聲調，還經常對著鏡子練發音。雖然有時候還是會說錯，但我發現，犯錯其實也是學習的一部分。後來每次想起那次把「水」說成「睡」的經歷，我都會忍不住笑出來。

這件趣事讓我明白，學中文不僅能學到知識，還會留下很多有意思的回憶。聲調雖然有時讓人頭痛，但正是這些小錯誤，讓學習變得有趣。

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從《咆哮山莊》談經典改編(下)

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