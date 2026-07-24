在我小的時候，是由祖父母撫養長大的。我的父母辛勤工作，供我衣食住行，但他們掙錢買來的食物，卻是由我的祖父母烹飪的。我的祖父母把我視如己出地撫養長大，如果我因為運動過度導致腿痛，奶奶就會為我準備一缸加了浴鹽的熱水澡。晚飯後，爺爺會帶我去公園悠閒散步，避免消化不良。

每逢拍照日，奶奶都會給我梳兩條辮子，把劉海打理得格外整齊，好把照片貼在冰箱上。如果我餓了，爺爺就會出門去給我買熱狗包。我也喜歡菠蘿包或葡式蛋撻，但爺爺知道我最愛的是熱狗包。到了我上幼兒園的時候，祖父母會一起送我過去，他們牽著我的小手，揮手道別。我一直在哭，因為想念爺爺奶奶，結果我因為不停地哭鬧，被罰面壁思過了。爺爺每天都會推著小童車子在外面等候，好能第一時間接我。那時，我奶奶正守在滾燙的爐灶旁為我準備午餐和晚餐，讓我一到家就有東西吃。

參加班級旅行時，我帶了爺爺奶奶去看櫻花和大象。在他們過生日時，他們不是自己吹蠟燭，而是讓我來吹。隨著他們逐漸老去，我常常回想起自己小時候的快樂時光。我的祖父母如今已無法像過去那樣為我做某些事情了，但他們依然保持著當年的那份熱情。隨著時光的流逝，如今輪到我來照顧他們了——以回報他們的撫養恩情，並感念他們曾經為我所做的一切。