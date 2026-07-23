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難忘的旅行

肖雲荻（俄勒岡州，春和學園）

今年暑假，我們四十五位學生跟著三位老師飛到印第安納波利斯參加比賽。我們在那裡住了一個星期，發生了許多有趣而難忘的事情。

行程的第一天晚上是比賽開幕式，從七點一直持續到九點。開幕式剛進行一個小時，外面突然下起傾盆大雨，還電閃雷鳴，朋友的手機收到了洪水和龍捲風警報。我住在波特蘭，從沒遇過這種警報，也不知道這是當地夏天常見的天氣。我當時心想：「不會真的要被龍捲風捲走吧？」

等雨勢稍微小一點，我們就趕緊往飯店跑。我撐著雨傘，可風實在太大，雨傘一下子就被吹翻了，只能一路狼狽地跑回飯店。接下來的住宿安排也不如人意，我原本打算和一個朋友住一個房間，可老師卻安排我和一位不認識的女孩同住，而且房間裡只有一張床。我睡到一半突然醒來，竟然發現她的手放在我的臉上，嚇了我一大跳。

印第安納波利斯沒有太多可以遊玩的地方，所以老師帶我們去看了一場WNBA，由印第安納波利斯對陣亞特蘭大。整場比賽雙方比分一直咬得很緊，最後十五分鐘，印第安納波利斯一度落後，眼看就要輸了，此時，她們突然展開絕地反擊，反超了比分，可惜最後還是輸了。雖然我平時不太喜歡看籃球比賽，但現場觀戰真的很刺激。

除了看球賽，老師還抽空帶我們去運河划船，兩條男生的船就撞在了一起。還有幾個男生把船直接划進了噴水池，逗得大家哈哈大笑。

愉快的旅行結束了，我們準備回家，沒想到真正的考驗才剛剛開始。

到了機場，我們才得知因為飛機故障取消了航班。航空公司幫我們安排了飯店，在印第安納波利斯多住一天，可因為我們人太多，機場接駁車足足跑了四趟，等所有人都到達飯店時，天已經黑了。

更慘的是，航空公司安排的飯店條件很差，而我這次竟然要和另外三個女孩住一個房間。四個人輪流洗澡、刷牙、上廁所，全都得排隊。

第二天終於可以回家了。我們先飛四個小時到西雅圖，從西雅圖飛回波特蘭只要四十五分鐘，我們卻在機場等了五個小時的轉機，又遇上飛機誤點一個小時。六、七個小時後，我們終於抵達波特蘭，但我還要搭四十五分鐘的車才會真正回到家。

這趟旅程有比賽、有暴風雨跟龍捲風警報、有精采的籃球賽、有划船，也有航班取消和漫長的回家路。如果沒有這些經歷，這趟在印第安納波利斯之旅，可能就不會這麼難忘了。

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