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一粒米的神奇旅行

楊宸璐（加州，三育教學中心）

一天，一粒小米飯離開了飯碗，準備到人體王國旅行。

「歡迎來到嘴巴城堡！」牙齒哥哥一邊喀嚓喀嚓地工作，一邊把小米飯咬碎。這時候，口水妹妹也跑來說：「我來幫你變軟吧！」

小米飯變成軟軟的以後，就滑進了喉嚨隧道。喉嚨叔叔像一條長長的滑梯，把小米飯慢慢送進食道。

「別著急，我幫你去下一站！」食道哥哥一邊蠕動，一邊把小米飯往下推。很快，小米飯來到了胃先生家裡。胃先生圓圓胖胖的，正在不停地反觀翻滾。

「歡迎歡迎！」胃先生大聲說：「我要把你變成細細的米糊！」然後，就看到小米飯再胃裡轉啊轉啊，感覺像在坐旋轉木馬。

過了一會兒，小米飯來到小腸小弟家。小腸小弟的家，彎彎曲曲，像一條長長的迷宮。小腸小弟說：「小米飯，你身上的營養很重要，我要把營養送進血液裡。」

於是，小米飯身上的糖分、維生素和水分坐上了「血液小火車」，進入紅紅的血液中。血液叔叔帶著營養跑到身體的各個地方，讓大家都有力氣。

這時候還有一些水分和廢物，來到腎小姐那裡，腎小姐認真地說：「我要把廢物過濾出來。」經過腎小姐的工作，一部分廢物變成了尿，順著細細的尿道滑梯，最後來到廁所。剩下沒有營養的部分繼續前進，來到了大腸爺爺家。

最後，廢物離開了身體，也來到廁所。  

小米飯雖然變小了，可是它幫助了身體，所以它開心地說：「我的旅行真有意義呀！」

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