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我的名字

吳宥希（紐約，慈濟人文學校）
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每個人出生時收到的第一份祝福，通常就是長輩給的名字。有的是爸爸媽媽親自挑選，有的是爺爺奶奶的期望，而我的名字吳宥希、英文名字Rory，是爸爸媽媽滿滿的愛。

小時候我很好奇，我的名字是怎麼來的？媽媽告訴我，那是她請教算命老師的。「宥」代表包容，象徵擁有一顆寬大的心，能原諒他人；「希」代表希望，像一盞小燈照亮未來的路。至於英文名字Rory，則是源自一個高爾夫球選手。

有趣的是，平時大家幾乎都叫我英文名，所以我對中文名反應比較慢，小時候在台灣看醫生，護士喊我名字時，我竟然完全沒意識到，結果不小心就過號了，實在尷尬。

自從去了中文學校，我開始觀察同學的名字，有的像詩一樣優美，有的聽起來很會唱歌，其中，我覺得只有兩個字的名字最特別。

現在，我愈來愈喜歡自己的名字了。不管是中文名還是英文名，都像是在提醒我要做一個心懷希望、勇於挑戰的人。

李喬因（紐約，慈濟人文學校）

每個人都有自己的名字，我覺得名字很重要，因為它不只是用來叫我們，還有特別的意思。

我的名字是叫李喬因，是外公幫我取的。聽媽媽說，我一出生的時候，她就幫我取了一個英文名字，叫Angelena。把英文名字和姓氏一起念，就是 Angel Lee，如天使般的女孩。

外公覺得我英文名字的讀音在中文裡很像「因喬李」，但是中文名字是要先念姓，再念名字，所以外公就幫我改成「李喬因」。我覺得這樣很特別，因為我的中文名字和英文名字是有關係的。

我的名字也有很好的意思。「喬」可以代表高大、正直、很美好的樣子，「因」代表的是珍貴的緣分。再加上我的英文名字有天使的意思，所以我的名字就像天使一樣，代表善良和有智慧。

我很喜歡我的中文名字，媽媽給了我的英文名 ，而外公則運用智慧，將其轉化為充滿詩意的中文名，這不只是一個名字，更是外公送給我的禮物，也代表家人對我的愛。

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