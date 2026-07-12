日本有許多有意思的地方，我最喜歡京都的「千本鳥居」。雖然我們已經看了好多漂亮的景色，但我還是覺得那裡是最奇妙的。

一到那裡，我們看到好多橘色的門，幾百個燈環抱著我。「哇！有一個巨大的神社」，我朋友低聲說著，眼前的景色美麗又秀氣，讓我看著看著就覺得很心裡很平靜。

「準備好了嗎？要開始上山了！」我們急忙地出發了。走啊走，我們穿過無數的門，過了二十分鐘，一直上山坡，我們有一點累了，但是終於來到山頂。這裡的風景真壯觀，可以看到整個京都的城市。

我們下山的時候天已經黑了，視線不是非常清楚，但我覺得下山比上山更快，沒多久我們就到山下了。突然，我妹妹大叫一聲「野豬！」我趕緊跳到旁邊，因為上山路旁的牌子都說 「小心，野豬危險」，所以我們一直很仔細確認沒有野豬在附近。

我們都擔心野豬，事實上我們想像的大野獸就是小野豬，牠對我們沒什麼興趣，只是想找自己的食物，牠不會吃我們的！

我很開心有這個經驗！

蔡凱恩（密西根州）

我和家人、朋友去日本旅行，其中有一天我們去看猴子！

上山又累又熱，我們路過好大的公園，我大喊：「我想去公園玩！」姊姊說，等我們看猴子以後就可以去玩了。

再走一段路，突然我看到一隻猴子，我好驚訝，因為猴子們不是被困在籠子裡面，牠們就在外面逛來逛去，所以要小心。

我們還看到一個巨大的香蕉雕像，旅客圍著雕像和猴子拍照，也有人餵猴子蘋果和花生。有趣的是，他們不知道為什麼不給猴子們吃香蕉。媽媽給了我和姊姊一百日圓，所以我們一起餵了猴子。

餵猴子的地方是個特別的地方，你不能在外面隨便餵牠們。有一隻猴子寶寶一直抓著牠媽媽的手，因為太可愛了，我一直嘗試去餵那隻小寶寶。看著這些猴子跳來跳去，跑得好快，我覺得很有趣。

看猴子很好玩，去大公園也很好玩，那裡有個長長的溜滑梯，也有翹翹板和小滑索。溜滑梯是我最喜愛的，我玩了好多次。這真是開心的一天！