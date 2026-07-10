電子報
影音
UDN
ez 生活網
繁
／
简
即時
川普2.0
焦點話題
關稅協定
國內政治
美中台關係
外交新風向
美國
美國綜合
亞太裔傳統月
日常。群像。
美國視窗
社會現場
世界盃
紐約
紐約焦點
社會傳真
社區新聞
政壇選情
紐約客談
生活藝文
教育資訊
工商信息
洛杉磯
南加頭條
鳳凰城╱台積
好市多+
洛城焦點
加州話題
期中選舉
房產理財
洛時精選
工商信息
舊金山
金山焦點
灣區生活
加州話題
創業在美國
北加華人
灣區地產
矽谷科教
工商信息
ON LOK安樂居
地方
新賓／波士頓
芝加哥
大華府
亞城／佛州
西雅圖／夏威夷
中國
中外大事紀
社會事件簿
神州生活圈
港澳大小事
透視中國
台灣
政壇風雲錄
美中台關係
寶島大小事
社會事件簿
台灣名人坊
國際
中東局勢
俄烏戰爭
大國角力場
國際大社會
王室這些事
萬象與大千
快看世界
運動
世界盃戰報
世界盃花絮
NBA／籃球
MLB／棒球
網球／高球
場邊人語
教育
學前到初中
高中那些事
教育大小事
華人教育基金會
大學資訊
學費與貸款
生活
編輯精選
科技生活
職場三兩事
流行時尚
星座運勢
動物奇世界
消費
報稅理財
吃貨情報
聰明購物
旅遊補給站
家居大小事
生活有藝思
財經
美國財經
國際財經
中港台經濟
摩根大通的贊助內容
第一理財的贊助內容
娛樂
美歐最鮮報
中港最吸睛
台影最搶鏡
日韓最出彩
我的頻道
* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設
確定
設定
快訊
李鍾碩、IU分手了 4年戀情畫下句點 公司證實：回到前後輩關係
美伊初步和平協議早埋下漏洞 雙方對第5條解讀如「在不同星球」
藝文
兒童世界
小鹿和妞妞
劉雨濛（俄勒岡州，春和學園）
2026-07-10 02:00 ET
聽新聞
test
0:00
/
0:00
Your browser does not support HTML5 Audio! 😢
小鹿牽著妞妞手，
一起朝著商店走。
小鹿買了塊豬肉，
妞妞擺手又搖頭。
妞妞不吃紅燒肉，
最愛雪糕冰淇淋。
氣得小鹿直嘆氣：
「妞妞真是小饞蟲！」
上一則
故園新遊
下一則
精采中文連續劇
熱門新聞
不忍看你老去
2026-07-06 02:00
親見梅西雕像 阿根廷球神再封神
2026-07-08 01:10
陳醫師的同學會
2026-07-04 02:00
半世紀，一個轉身
2026-07-07 02:00
小鹿與狗
2026-07-05 02:00
餐飲學校
2026-07-06 02:00
超人氣
更多 >
華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員
難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡
時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬
去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式
數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心