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李鍾碩、IU分手了 4年戀情畫下句點 公司證實：回到前後輩關係

美伊初步和平協議早埋下漏洞 雙方對第5條解讀如「在不同星球」

小鹿和妞妞

劉雨濛（俄勒岡州，春和學園）
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小鹿牽著妞妞手，

一起朝著商店走。

小鹿買了塊豬肉，

妞妞擺手又搖頭。

妞妞不吃紅燒肉，

最愛雪糕冰淇淋。

氣得小鹿直嘆氣：

「妞妞真是小饞蟲！」

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