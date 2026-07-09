我小學畢業了。在小學的最後一天，學校為我們畢業生舉辦了一場長達三個小時的盛大聚會。

這次活動除了往年的拍照打卡區、美術與手工製作區、零食點心區、冰沙車和草地遊戲區之外，還特別通知我們要自帶一條毛巾，因為會有一個「驚喜」，而且據說會把衣服弄濕。

聚會當天，我帶著毛巾來到學校。我們都興奮地猜測這個「驚喜」到底是什麼，很多人都覺得可能是水槍大戰。我們也偷偷去打聽，但工作人員都不願意告訴我們。

活動開始後，我們先吃了披薩，接著玩了蹦床遊戲。之後我和朋友們拿著冰沙，一邊吃一邊四處遊走，試圖尋找「驚喜」的線索。我們甚至探頭去看各種角落，撥開草叢，可依然一無所獲，只好暫時放棄了「驚喜探險」。

不久後，我們觀看了回憶幻燈片，畫面裡記錄了我們五年的成長點滴。看到熟悉的照片一幕幕閃過，我忍不住被感動得哭了。

放映結束時，工作人員滿面春風地喊道：「去草地！你們的驚喜在那裡！把鞋和襪子脫掉！」

我們立刻衝向草地，在帳篷下脫掉鞋襪，期待著像想像中那樣迎來四面八方的水槍攻擊。

然而，水並沒有噴來。只見一位工作人員手裡提著一個桶，裡面裝著一個球形裝置。大家都愣住了：這就是我們的「驚喜」？

就在這時，「呼」的一聲響起，我下意識眨了一下眼。等再睜開時，發現自己頭髮、手臂、腿上都被泡沫泡泡覆蓋了。周圍的同學也都變成了「泡沫人」。

瞬間，草地沸騰了。大家驚喜地尖叫、奔跑、互相拍打泡沫，老師們也加入其中，笑著跑著，把泡沫抹到彼此的臉上、衣服上，整個草地變成了一片歡樂的海洋。

我的小學生活就在這樣的笑聲中畫上了句號。感謝學校帶來的這場充滿驚喜的告別聚會，也期待在新的學校裡，遇見更多更大的驚喜。