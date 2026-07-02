在任何大型活動的籌備過程中，團結合作都是不可或缺的力量。

我在學生會負責籌辦學校的冬季舞會時，深刻體會到這一點。舞會看似只是一個晚上的活動，但背後涉及的工作量遠超個人所能承擔。無論是食物準備、娛樂安排、租賃遊艇、遊戲設計、音樂協調、售票系統，還是宣傳推廣，每一項都需要細緻的規畫與執行。面對如此繁雜的任務，我很快意識到：一個人根本無法完成所有工作，唯有依靠團隊的力量，活動才能順利推進。

因此，我將任務拆分，並與學生會成員一起討論分工。有人負責與供應商溝通食物與飲料，有人負責布置裝飾，有人負責音樂與燈光，有人負責票務與財務管理，還有人負責社交媒體宣傳。每個人都在自己的崗位上發揮特長，而我則在整體協調中不斷溝通進度、整合資源、解決問題。正是這種互相支持、互相補位的合作方式，讓整個籌備過程像拼圖一樣逐漸成形。

最終，舞會在遊艇上順利舉辦，現場氣氛熱烈，學生們都度過了難忘的夜晚。回望整個過程，我深刻體會到：團結合作不是把任務分給別人，而是讓每個人都成為成功的一部分。正因為我們彼此信任、共同努力，才讓一個看似不可能完成的活動變成現實。

團結合作的力量，正是在於把「我做不到」變成「我們一起做到」。這不僅是一次活動的成功，更是一次關於團隊精神的成長。