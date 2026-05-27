小鬧鐘拜師／《小鬧鐘和千里馬、百里馬的故事》系列之一

山腳下，有個漂亮小屋。屋裡的牆上，有個掛鐘，又大又莊重，鐘擺一來一回，「滴答，滴答」不斷響著。床頭櫃上，縮著一個小鬧鐘，又小又不起眼。

小鬧鐘對掛鐘說：「你多神氣，要是我也能那樣，我就稱心了。」掛鐘說：「我只是一格一格往前走，有什麼了不起？對我來說，走得準時就夠了。」

小鬧鐘直搖頭：「一格一格走，就夠了？我要——跑在時間前面！」掛鐘很吃驚：「天哪，你想跑在時間前面？我只想跟著時間走。」

小鬧鐘咬咬牙，走出小屋試著跑，沒想到連著跌倒。他低頭想了想，決定出門拜師學習奔跑。掛鐘更吃驚：「主人出遠門了，哪天他老人家回家，誰早晨喚醒他起床？」小鬧鐘不理他，自顧自出門了。

進了樹林，小鬧鐘見到小猴，就說：「小猴哥哥，你跑得快，我拜你為師，學習奔跑。」小猴搖搖頭：「我喜歡攀著樹枝跳來跳去，不喜歡奔跑。」很快，他跳躍著，不見了。

小鬧鐘往前走，見到大象，就說：「大象伯伯，你跑得快，我拜你為師，學習奔跑。」大象搖搖頭：「我長得太大，不敢奔跑，怕碰傷了小動物。」他說得在理，小鬧鐘只能讓過。

小鬧鐘走出樹林，見到老牛，就說：「老牛爺爺，你跑得快，我拜你為師，學習奔跑。」老牛搖搖頭：「我老了，沒力氣奔跑了。」他也說得在理，小鬧鐘也只能讓過。

小鬧鐘只能去問什麼事都知道的貓頭鷹：「貓頭鷹大媽，跑得最快的是誰？他在哪裡？」貓頭鷹點點頭：「跑得最快的是千里馬，我不知道他在哪裡。」

小鬧鐘只能去問一目了然的老鷹：「老鷹伯伯，千里馬在哪兒？我要拜他為師，學習奔跑。」老鷹點點頭，張開翅膀，上天飛了一大圈，找到了千里馬。

千里馬聽了老鷹的話，就跟著老鷹來見小鬧鐘。

「你為什麼要學習奔跑？」千里馬問小鬧鐘。小鬧鐘響亮地回答：「為了跑在時間前面！」千里馬一驚，打了個響鼻：「噗嚕嚕！」（待續）