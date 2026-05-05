去年年底的假期時，我和爸爸媽媽一起去了沈家門遊玩。 沈家門位於中國浙江省舟山市，它是中國最大的漁港。我和家人先到旅館放好行李，然後就坐計程車來到濱港大道。我們一下車，就看到一家又一家的海鮮餐廳，我們挑選了一家海鮮餐廳，打算吃午飯。 當我們一邁進餐廳，就被面前的情景驚呆了——一大排魚缸裡放滿了各種海鮮，有螃蟹、蟶子、海螺等等。我們從來沒見過一進門就是活海鮮的餐廳，愣了一會兒才緩過神來。我們一共點了三道菜：帶魚、蟶子以及麵疙瘩海螺湯。那些菜很好吃，鮮得我眉毛都快要掉下來了！ 我們吃完午飯，就踏上了看大海的路程。我們先走到一個有「沈家門」三個大字的地方，這三個字是用珠子串起來的，非常漂亮。很多人都在這裡拍照，我們也在這裡拍了很多照片。接著，我們就走到了大海邊。我們向大海望去，看見一片黃色的海水。我奇怪地問爸爸媽媽，為什麼水這麼黃？他們告訴我，這是因為黃河等河流在這裡流入大海，這些水流一路帶了大量來自黃土高原的黃色泥沙，使得海水被染成黃色。聽完了爸爸媽媽的講述，我終於理解了為什麼黃海是黃色的了。 看過了黃海，我們還走過海底隧道，參觀了「舟山美術館」，在美術館我買了一個冰箱貼，還看了很多畫。 出了美術館，我們順著斜坡走到頂端，看到了整個沈家門的風景，一排排的海鮮排擋，沈家門真的不愧是中國最大排擋pan class="process-text-cancel close">排檔港。 這次在沈家門我玩得十分開心，這段旅程令我流連忘返，實在難忘。