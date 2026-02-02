我的頻道

我的兩隻小雞

​​​陳容熙（紐約，慈濟人文學校）
我從小就很喜歡小動物。今年夏天，我的親戚送了我兩隻剛出生的小雞，牠們全身毛茸茸的、小小的，剛開始走路還搖搖晃晃的。那時候我開心得不得了，因為這是我第一次自己養動物！

我幫牠們取了名字，一隻叫「黃黃」，一隻叫「灰灰」。黃黃的毛比較淺，動作很快；灰灰的身體比較胖，總是慢吞吞的，走路還會左右搖晃，看起來超級可愛。有趣的是，灰灰常常模仿黃黃，像是在跟姊姊學習一樣。

每天放學回家，我第一件事不是寫功課，而是衝去看我的小雞。牠們一看到我從車上下來，就會咕咕叫著衝過來，好像在說：「你終於回來了！」我會先幫牠們清理窩子，再餵牠們吃飼料和青菜。有時候還會給牠們吃米飯或一點點水果，牠們最喜歡我用手餵牠們，常常搶得你一口、我一口，像在比誰吃得快。

媽媽笑著說：「你把小雞寵壞了啦！」因為只有我餵的時候，牠們才會安靜乖乖地吃，別人餵牠們反而不太理。 到了晚上，牠們會自己走到車房門口，靜靜地等我。那樣子，就像兩個小孩在等媽媽回來一樣。等我來了，我就輕輕地把牠們抱進屋裡，讓牠們好好休息。

現在，黃黃和灰灰已經慢慢長大了。我每天觀察牠們的樣子，希望牠們可以快快下蛋。因為我的願望，就是能吃到自己養的小雞下的第一顆蛋！靜思語告訴我們，「每一份耐心的等待，都是成長最溫柔的禮物」。

故事讀後感

中方情緒勒索工具? 最後2旅日熊貓 日本27日送回中國

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

迷路的小駱駝

