愛愛愛

錚錚（加州）
宗教全都倡導愛 

暖心相處棄傷害 

戰爭搶殺全消失 

人與人間才和諧

我們全在地球上 

不必爭吵相互傷 

你爭我殺全都輸 

有愛才贏絕無喪

我最感謝的人

星鏈2026年計劃降低衛星軌道 減少碰撞提升安全性

將探月球南極 中國有望成為證實月球有水的第一個國家

新聞眼／科技戰、輿論戰 美中從地球打到太空

中國今年將探測月球南極 有望成首個在月球發現水的國家

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

