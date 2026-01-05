電子報
藝文
兒童世界
愛愛愛
錚錚（加州）
2026-01-05 01:00 ET
宗教全都倡導愛
暖心相處棄傷害
戰爭搶殺全消失
人與人間才和諧
我們全在地球上
不必爭吵相互傷
你爭我殺全都輸
有愛才贏絕無喪
上一則
我最感謝的人
