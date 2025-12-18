我的頻道

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

碧安卡的得與失

江旭（加州）
碧安卡兩歲時，媽媽又懷孕了，當時的她，並不懂「姊姊」二字的含義，她只知道哥哥，因為從二姨、三姨那裡，她有三個表哥。大表哥二表哥已經是高中生，三表哥只比她大六歲，每次見面，他們都很悉心照顧她帶她玩。 媽媽肚子逐漸變大後，曾讓她用小手觸摸，並告訴她那是她的弟弟。她的確可以感受到媽媽腹中的觸動，只是她不明白，為什麼他還不快點出來陪我玩呢？ 二姨把三表哥用過的許多兒歌音樂盒、漫畫書、簡易的中文認字書本轉送給她，所以她學會了不少兒童歌謠，也能朗讀一些簡單課本，媽媽囑咐她，要好好保存這些書，將來要請她當弟弟的小老師，教弟弟學習。 一日，爸爸陪媽媽去醫院，第二天回來後，捧起她的小臉歡欣地說：「碧安卡！你當姊姊啦！」弟弟已經出生了，但到底是啥模樣她十分好奇，一切只有靜候媽媽回家，謎底才能揭曉！ 那天終於來到，當她從幼稚園回家，只見媽媽懷裡抱著一個沉睡中的小寶寶，非常可愛，他不會說話、不哭不鬧，也不會自己吃東西。媽媽摸著她的頭笑著說：「妳剛生出來也是這樣子，然後一天天慢慢長大的。」 有一天，碧安卡告訴大姨，她好心疼，大姨最初不明白她的意思，後來才知道，原來她看到弟弟因為瀉肚子得了尿布疹，換尿片時，屁股紅咚咚一片想必一定很痛，心中十分不忍卻又愛莫能助，所以情緒有些低落。 她喜歡學媽媽坐在沙發上抱弟弟，感覺像是抱著她喜歡的洋娃娃一樣，內心不禁喜悅得意！但是弟弟偶爾會吐奶，也曾令她手忙腳亂不知所措。 一個午後，她忍不住哭著問一向疼愛她的大姨：「妳為什麼對我這麼不好？」大姨一時愣住，進一步了解，才知道過去因為碧安卡是家中唯一小孩，客廳由她活蹦亂跳無人干涉，而今媽媽和弟弟夜起多次，白天需要補眠，所以同住的大姨就常提醒她要輕聲、不要跑跳。她不懂，只覺得非常疼她的大姨，一反慈藹的常態，對她的約束愈來愈多。 現在每當媽媽和弟弟要補眠時，大姨就帶她去遊樂場玩，回家後，看到可愛的弟弟睜著明亮的大眼看著她，她忍不住上前親吻他。弟弟很容易被逗笑，姊弟間的愉快互動，讓她逐漸明白，自己雖然已不再是家中獨一無二的嬌嬌女，但是有了弟弟，卻增加了她做姊姊的責任感和榮譽感！  

