冬夜裡的小雪花

淑文（加拿大）
寧靜的夜裡 一朵朵小白花 貼在玻璃窗上 默默窺視著壁爐裡閃爍的火光 瑟縮在灰黯刺骨的寒風中 小雪花 渴望擁抱ㄧ絲的溫暖

