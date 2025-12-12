我今年八歲了，只去過台灣三次，但是我知道那裡有很多愛我的家人，尤其是我的外公和外婆。今年暑假我特別興奮，因為外婆換好了人工膝蓋，第一次來美國找我玩。外婆來美國的時候，有一天，我們在玩牌的時候，外婆亂改規則，讓我很生氣不跟她講話。於是媽媽把我叫到旁邊說：「寶貝，真正的孝順，只是聽話還不夠，還必須和顏悅色喔！」於是我好好地跟外婆解釋後，就玩得很開心了。又有一次，媽媽叫我們在公車站牌前面排隊，但外婆不聽，自己跑掉，使得媽媽非常生氣，大聲地把她叫回來，我就問媽媽：「真正的孝順，只是聽話還不夠，必須要和顏悅色，令父母歡喜，不是嗎？」媽媽想了想，就跟外婆道歉，後來我們就都好好地溝通了。外婆回台灣前跟我說，這是她第一次來美國，也是她最後一次來了，因為她走久了，膝蓋還是會痛，而且她看我們在這裡過得很好，就放心不會再來了。我很難過外婆不會再來，但是我很高興我做到真正的孝順，對外婆和顏悅色，和她渡過了一個很美好的夏天。我想唱「媽媽寶貝」這首歌給外婆聽：「我一天天長大，您一天天老，世界也變得更遼闊，從今往後讓我牽您帶您走，換您當我的寶貝⋯」「外婆，我好想您，以後換我坐飛機回台灣看您，讓我牽著您走，換您當我的寶貝！」