今年暑假，我和爸爸媽媽還有姊姊一起去中國探望爺爺奶奶、叔叔阿姨們，順便旅遊度假。旅行當天我興奮不已，我們帶了一些小禮物和生活用品。之後，我們叫了車子送我們去火車站，然後出發前往機場。

到達機場後，我們先把行李托運，過了安檢，走到候機廳等候登機。我們上了飛機，飛行了十五個小時到台北，又轉乘另一架飛機，大約一個多小時後，終於到達了廈門。我的伯伯來接我們，他開車送我們到飯店。

第二天，我們和伯伯、堂姐一起出去吃午飯。到了餐廳，我們點了廈門各種各樣的特色小吃：有海蠣煎、海鮮麵線、滷豬蹄等等。飯後我們去逛了著名景點中山路步行街，還有禮品店，那裡有可愛的紀念品、郵票、貼紙、明信片等等。我們拍了一些照片。

第三天一大早，我們一家人乘坐高鐵 去泉港探望爺爺奶奶，那是我第一次坐高鐵，覺得很開心，一路上看到了很多漂亮的風景。過了幾天，爸爸帶我們去泉州，我們走訪了著名的景點西街，那裡真是人山人海，除了美食廣場，還有更多的紀念品商店，好玩的地方很多。讓我印象深刻的是，在泉州隨處可見特色的甜品「四果湯」，每條街上都有賣這種甜點的商店。

我們還參觀了泉州有名的歷史景點開元寺，寺內有中國現存最高的一對石塔叫東西塔，已有一千三百多年歷史。東西塔建築精美，而且出奇地堅固，周圍環繞著龍眼樹，很多遊客都會來這裡參觀。我們還去參觀了科技館，以及一間歷史博物館。科技館裡面有好幾層樓，每一層樓都有不同的主題特色。一走進去時，會看到到處都有人工智慧 創作，有會跳舞的機器狗和小機器人，還有虛擬試衣鏡，能試穿不同時代的古裝。在另外一個虛擬場景裡，遊客可以和北極熊一起互動，我還玩了一個眩暈橋，走在上面讓我感覺到非常眩暈，像橋在搖晃，但其實橋並沒有動。我們在科技館玩了幾個小時，玩得很開心，都捨不得離開了。

最後，我們去拜訪了很多親戚，每天吃吃喝喝，兩個月的假期很快結束了。這次中國之行給我們留下了許多美好的回憶，真是一次難忘的旅行，我希望下次能再回中國旅遊。