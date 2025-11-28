去年暑假，我回台灣參加了第一次的夏令營。去夏令營之前，我覺得很緊張，因為我沒在台灣上過學，也擔心自己的中文不好，表現不好，會交不到朋友。

夏令營的第一天，我們一大早就到了學校，雖然媽媽一直鼓勵我，說我一定沒問題的，但我可以感覺她也是有點緊張，因為她望著我的背影遲遲不肯離開。

一開始，除了老師對我的關心，我幾乎都不講話，因為擔心講錯話就變成大家的笑話。突然，有一位同學主動和我打招呼，介紹他自己給我認識。他的名字叫秉鞍。接下來的日子，秉鞍總在我需要的時候向我伸出雙手，變成我的良師益友。當我有不會寫的字時，他會教我怎麼寫；當我回答不出老師的問題時，他也會幫忙我。

有一次吃午餐時，我的肚子很餓，看到喜歡的湯就把碗拿起來喝，但秉鞍告訴我，這樣沒有禮貌，湯應該要用湯匙舀著一口一口喝。還有，他也教了我如何玩象棋。我們一起學習，一起同樂，也一起認識更多的朋友，他讓我度過了一個充實難忘的夏令營。

有句靜思語說，天上最美是星星，人間最美是溫情。秉鞍不吝惜在我需要幫助時向我伸出雙手，讓我感受到人和人之間溫暖的感情。

秉鞍，謝謝你成為我的星星，希望將來有機會我也能成為別人的星星，帶給別人溫暖。