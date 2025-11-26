美麗的大森林裡，清澈的小溪潺潺流淌，陽光穿過松樹葉隙斑駁地灑在綠茵茵的草地上。

狐狸找了半天沒有找到食物，肚子餓得貼在背脊上。他抬頭一看，發現紅松鼠在松樹上津津有味地吃著松果，就對紅松鼠說：「你整天待在松樹上多麼無聊，還是下來吧，我們一起在森林裡玩，多好啊！」

紅松鼠看了一眼狐狸說：「好啊，我也正想去玩呢！我的腿短，走路太慢，這樣吧，我騎在你的背上，你帶我去玩。」

狐狸聽紅松鼠這麼說，不由暗暗高興，讓紅松鼠跳到了自己背上。狐狸見紅松鼠已經中計，立刻在地上打了個滾，把紅松鼠摔倒在地上。狐狸凶相畢露，一把抓住紅松鼠，冷笑一聲說：「你這隻傻松鼠，你當我真的想跟你去玩，我是想用你填飽我的肚子呢！」

紅松鼠沒有想到狐狸會對自己下毒手，很害怕，但一會兒就鎮定下來。紅松鼠靈機一動，對狐狸說：「你要吃掉我，我也沒有辦法。不過我要告訴你，我的屁股上長了毒瘡，你吃了會中毒的。」

狐狸狡猾地看了一眼紅松鼠說：「你別在我狐狸面前耍什麼小聰明！毒瘡有什麼要緊，大不了有毒瘡的那塊肉我不吃就是。」

狐狸瞪著雙眼，聚精會神觀察紅松鼠的後臀部，想看看毒瘡究竟有多大。紅松鼠見時機已到，用毛茸茸的大尾巴向狐狸的眼睛「唰唰唰」一陣猛掃。

狐狸沒有想到紅松鼠會有這一招，眼睛被紅松鼠尾巴掃得疼痛難忍，流淚不止。狐狸急忙放下紅松鼠，用手拚命擦眼睛。

紅松鼠乘機爬上了松樹，對狐狸說：「傻狐狸，我根本就沒有毒瘡，說有毒瘡是想讓你睜大眼睛看臀部，我好施展祖傳的尾巴掃眼功啊！」

紅松鼠媽媽知道了紅松鼠歷險和脫險經過後，語重心長地對他說：「輕信使你上當，自投羅網；機智讓你戰勝強敵，安然脫險。教訓和經驗同樣重要，你要永遠銘記啊！」

危險常披著溫柔外衣，輕信會讓人陷入絕境；危急時刻保持冷靜，善用自身優勢方能化險為夷。