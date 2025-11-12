陽光金亮亮地灑在草地上，天空藍得像一池清水。兩隻母雞—紅紅和胖胖在院子裡一邊散步，一邊聊天。

不遠的草叢，有一雙亮晶晶的眼睛正悄悄觀察她們。那是一隻橘紅色的狐狸，他舔了舔嘴角，小聲嘀咕：「兩隻肥母雞，看起來真好吃啊！」狐狸名叫阿赤，是森林裡最狡猾的一隻。這天阿赤肚子餓得咕嚕叫，正好聞到雞舍傳來的香味。當他靠近時，卻被那木欄攔住了。雞舍裡的母雞正開心地啄草、帶著小雞玩耍，狐狸只能直流口水。

就在狐狸苦惱時，雞舍裡的小雞「啾啾」地叫著跑過來，一不小心滾出籬笆縫隙。「啊！我的寶寶！」胖胖母雞慌張地拍翅膀。狐狸眼睛一亮，心想：「機會來了！」牠露出假笑，輕輕走上前，用溫柔的聲音說：「別怕，小雞，我幫妳回去找媽媽。」阿赤用尾巴輕輕一撥，把小雞推回籬笆裡。

胖胖母雞感動得不得了：「謝謝你，狐狸先生！」狐狸裝出謙虛的樣子：「我只是剛好路過。其實，我一直想交個朋友呢。」母雞們半信半疑，不過看到他救了小雞，也不好再懷疑太多，於是邀他隔天到院子裡玩。第二天，狐狸真的來了，他幫母雞們清理地上的樹葉，告訴小雞許多森林裡的趣事。漸漸地，大家都開始喜歡上這位新朋友。幾天後，天空突然下起大雨，雞舍的屋頂破了一個洞，狐狸連忙跑去撿樹枝、摘大葉子，幫忙修雞舍。當太陽再度露臉時，雞舍變得比以前更穩固了，小雞們圍著狐狸叔叔轉圈。

然而，就在夜晚，森林裡出現了另一隻灰狐狸，他盯著雞舍，低聲說：「阿赤，你瘋了嗎？不抓雞還幫忙修屋？」阿赤垂下頭沒說話。他其實也掙扎過—肚子餓的時候，那香味依舊讓他心動。但每當看到那群信任的眼神，就咬牙忍住了。

「我不想再當壞狐狸了。」阿赤低聲說。灰狐狸冷笑一聲：「那你就餓著吧！」

幾天後，阿赤真的餓壞了，虛弱地趴在草地上，母雞們發現後，趕緊拿了穀粒與果子給他。「阿赤狐狸，吃一點吧。」胖胖溫柔地說。阿赤眼眶紅了：「可是我......我本來應該是吃你們的。」紅紅笑著搖頭：「不，你是我們的朋友，朋友之間應該互相照顧呀。」

那此，狐狸阿赤成了雞舍的守護者。從此，草地上再也沒有恐懼，只有陽光、笑聲，阿赤不再是壞狐狸，他成了雞舍最忠實的朋友。