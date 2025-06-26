從學校到生活的點點滴滴

我叫王少瑜，今年十七歲，目前就讀於布魯克林 科技高中，主修金融專業。同時我在紐約華僑學校上青少年中文班，並擔任義工，協助老師管理課堂紀律。在紐約華僑學校義工團隊中，除了服務社區子弟外，我也經過多次義工訓練，學習應對進退的同時也建立自信心。

我今年高四，馬上就要畢業了。我的專業課有會計、商業法、虛擬企業、公司財務、總體經濟學和個體經濟學。我希望在畢業後，能繼續在大學深造，並在金融業找到一份富有挑戰和發展的工作。

我最喜歡吃的中國菜有麻婆豆腐和青椒炒牛肉，我討厭吃胡蘿蔔、茄子和芹菜，因為我覺得很難吃，我不喜歡它們的味道。我不會煮飯，在家裡都是我的爺爺和奶奶煮飯，我很喜歡吃他們做的飯，口味深得我心。

平時我的愛好是打羽毛球和閱讀小說，我每天會打三個小時的羽毛球，通常是跟我的家人或朋友一起打。我在學校也選修羽毛球。我覺得我現在打得很厲害。講到閱讀小說，我認為保持閱讀習慣可以提升我的中文閱讀能力。

我家裡養了一隻可愛的小兔兔。牠是毛色是灰色的，我非常喜歡牠。

我選擇學習中文，是因為我是中國人，我希望可以通過學習中文，更深入地了解自己的文化，並用我學到的知識幫助他人。我非常感謝我的家人，他們給我很多幫助和照顧，希望未來我可以回報他們的付出。