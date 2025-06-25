美麗的大草原上，有一泓碧綠的湖泊，豐沛的水草、魚蝦，吸引了成群的大雁聚居。每年的春分後，雁群飛回湖畔，在四月和煦的陽光下，孕育出新生命。成群的小雁兒們在爸爸媽媽的帶領下，學習游水、覓食、飛翔，慢慢地，小雁兒長大了。

一個晴朗的早晨，枯黃的樹葉沙沙作響，又到了秋分南下過冬的時候。經過春、夏兩季的鍛鍊，終於到了大夥兒表現的時刻，小雁兒們個個躍躍欲試。大家推舉年輕力壯的華暉領隊。他們以「人」字隊形前進，依次由力氣大的雁兒排在前頭，老弱的以及小雁兒們排在後頭。

剛出發，大家的體力都好著呢，一路展翅高飛。領頭的幾隻大雁用力鼓動氣流，將力量匯聚在一起，幫助雁群飛得更快。途中，他們「嘎─嘎─」的叫聲，相互呼喚。連續飛了兩個小時後，副領隊替換華暉的位置，大夥兒依次向前補位。天色漸漸暗了，領隊找了一處湖泊停下來休息。這一晚，老雁們擔起警戒的任務，來回巡視，保護雁群們不受外敵入侵。

一路上，雁群們風塵僕僕，與呼嘯的北風同行，穿過雲層，伴隨著漫天飛舞的葉子。經過兩個月的飛行，大夥兒終於來到溫暖的南方，找了一處水草豐美、魚蝦富饒的湖泊安頓下來。

這一晚，在長途飛行的疲累後，大夥兒正熟睡著，突然闖進一隻郊狼，驚動了棲息在蘆葦叢中的雁群。華暉身為總領隊，肩負著保護大夥兒的責任，他展開雙翅撲向入侵者。一陣纏鬥後，郊狼的眼睛被啄傷了，華暉的翅膀也受了傷、淌著血，但他鍥而不捨，最後郊狼敗下陣來，落荒而逃。

湖畔的這一幕驚動了旁邊露營的人們，大家趕緊連繫保育人員，將華暉帶去醫院救治。妻子馬蘭一路跟隨在後，馬蘭無法進去，只能在門口徘徊。一連三天，馬蘭天天一早就來到診所等待。醫護人員明白大雁的伉儷情深，在華暉的傷勢好轉後，第四天起就讓華暉隔著玻璃門和馬蘭相見。兩周後，華暉和馬蘭終於回到了雁群中。

經過三個月的休養生息，華暉的翅膀痊癒，又到了春分返鄉的時刻，華暉和馬蘭再次比翼雙飛，逐風飛翔。這段旅程的驚險經歷，成為他們相伴一生的難忘回憶。