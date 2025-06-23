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我的這一學年

張子珺（加州，學園雙語學校）
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五年級的學年結束了，這一學年給了我很多美好的記憶。    

我這學年最好的朋友是李湘晴和黃晞莉，李湘晴是我從二年級到現在的好朋友，黃晞莉則是五年級才認識的。李湘晴跟我一樣，也有很多課外班，她會體操、彈古箏和數學，黃晞莉完全相反，她幾乎沒有課外班，每天都有空跟我玩。

我這學年的課外活動有速滑、素描、數學和寫作，其中我最喜歡速滑。我現在是速滑隊的成員，我們一年比賽好幾次。我第一次比賽是在猶他州，贏了一塊金牌回來，今年六月還要參加加拿大比布法羅錦標賽。

去年暑假，我們的家庭旅行去了中國，本來是打算用一個暑假的時間去探望家人，結果又在那裡住了半年。在那半年裡，我做了很多好玩的事情，比如跟家人一起旅遊，我們去了青島、上海、廣州、杭州和維海。

我也體驗了一下中國的學校，那裡的老師特別可怕，考試七十分以下就要挨打。在中國上學所學的中文對我來說很難，但英文課非常簡單。

當我們要回美國的時候，爸爸就把我在中國的學費退了，從那以後，我再也不想去中國上學了。

這學年最棒的事情，是我用五個月的時間在速滑達到五百公尺滑進一分零三秒的成績。我覺得很有成就感，因為我的速滑俱樂部裡面沒有一個人可以在五個月內達到這個速度，而且在這五個月我一直都在努力，我用自己的努力得到了想要的成績和進度。

我的夢想是成為速滑世界冠軍，速滑是我熱愛的運動，它不僅有趣，還有很多其他特色。如果成為世界冠軍，我也可以賺錢，當我退休的時候，我想當教練。

我也很喜歡美術，我覺得設計圖畫和模型很有意思，所以我也正在努力學美術，希望以後也可以成為設計師。

猶他州 退休 加拿大

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