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我的媽媽

徐艾（紐約，慈濟人文學校）
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我的媽媽有圓圓的臉蛋、白白的皮膚，大大的眼睛、大大的鼻子，還有小小的嘴巴、長長的頭髮，長得不高又不胖，是一位很漂亮的媽媽。

我的媽媽她是一位非常善良、喜歡幫助別人的人，她很安靜，不喜歡太熱鬧的地方，她不愛打扮、不喜歡化妝，穿著都很樸實。只要不是上班的日子，媽媽都是陪伴著我，煮我喜歡吃的東西，還會安排時間帶我去各地旅行，這就是我最愛的媽媽。

媽媽非常愛我，我也非常愛媽媽，她一切都以我為重。媽媽在醫院工作，是一位有愛心的醫護人員，工作很累，但她從不言苦，常常以工作為榮，非常熱愛這份工作，這就是我對她最敬愛的地方。

我想跟媽媽說，我以妳為榮以妳為傲，妳是全天下最好的媽媽，我愛妳。

李馨瑩（紐約，慈濟人文學校）

我的媽媽有黑色的頭髮、漂亮的白皮膚，還有鼓舞人心的一雙眼睛，讓我在難過的時候不會太失落。

媽媽有很多興趣，但她最喜歡的是旅遊，所以只要有機會，我們就會出門，探索一段又一段的驚喜旅程。

媽媽一直都很勇敢、很有冒險精神，還很樂觀，這些正是我最喜歡她的地方。

我喜歡跟媽媽在一起，因為她煮的飯很好吃，像是檸檬義大利麵、中式麵條，還有水餃。我也喜歡她有療癒的能力，每次當我回家覺得難過或失望時，她總是有辦法讓我高興起來。

我覺得媽媽是一個很厲害的人，做什麼事情都很棒，而且幫助爸爸讓這個家運轉得更流暢。我想跟媽媽說：「我愛妳，妳的身心像強力的磁鐵，讓這個家緊緊地黏在一起」，我永遠都不想跟媽媽分開。

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