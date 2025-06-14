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畢業感言

楊瑞（紐約，鳴遠中文學校）

時間過得很快，轉眼就到了六年級，我就快要畢業了，我感覺非常開心。

剛開始上中文課時我才六歲，從幼兒園到現在雖然遇到了很多困難，但我還是繼續堅持，讀完了六年的小學。在這期間我要複習中文、默寫、背書、做作業、考好每一次的考試，並做好每一次我最討厭的作文。

現在我六年級了，我認得很多中文字、會用中文跟別人說話、會讀中文書，也會寫中文字。在這些過程中，我最感謝的就是我的父母和老師，是他們的陪伴和鼓勵讓我能學好中文。

畢業後我會繼續讀中文，繼續學習更多知識，提高我的中文程度。感謝學校、爸媽和老師們的支持和鼓勵，我終於要小學畢業了，真開心！

溫仕愷（紐約，鳴遠中文學校）

四年前，我聽了母親的話才開始上中文學校。在這四年裡，自己想關注的事情很多，就沒有把學中文放在第一位，而且中文不是我的母語，在家中沒有使用中文的習慣，加上自己也覺得中文對我沒有多大用處，學中文就變得難上加難。如今我依然很掙扎，也試著努力完成這學期的學習。

一開始學習中文時，我覺得理解中文很困難，多虧我的父母鼓勵我、幫助我學習。媽媽會在家和我一起預習課文，以便在課堂上能聽懂老師的講解。現在我雖然成績仍然不好，可是比起以前剛開始的時候是有些進步了。

經過種種努力，以及老師、校長與母親不斷鼓勵，現在我可以聽、讀、寫和說一些中文了。當然，如果能夠每天使用中文，對我的幫助會很大，可惜環境不允許。

無論如何，我很高興即將完成六年級的學業。很遺憾，我不能繼續學中文，因為要跟上程度太難了。不過，我很感謝校長和老師對我不離不棄。

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