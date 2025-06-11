她叫妍妍，七歲，一個總是喜歡動來動去、停不下來的小女孩。她喜歡隨著音樂起舞，彷彿全世界都跟著她一起律動，她想跳得像仙女一樣美麗。

有一次妍妍在電視上看到芭蕾舞者優雅的舞姿，舞者們穿著雪白紗裙，腳尖輕點地面，身體像羽毛一樣輕盈旋轉，勾起了她學跳舞的熱情。妍妍開始想像有朝一日也能像台上的舞者一樣美麗，她拉著媽媽的手說：「我好想學跳舞。」

媽媽答應了妍妍的請求，隨後還幫她買了舞衣和舞鞋。第一次走進教室，裡面有好多小朋友，有的在拉筋、有的正在轉圈，看起來都好厲害。妍妍悄悄站到角落裡，心想：「我可以做到嗎？」

柔和的音樂聲趕走了妍妍的緊張，那是古典芭蕾的旋律。老師在樂聲中教大家如何站好、如何抬起手臂。妍妍努力地跟著做，卻總是慢半拍，轉圈也常常重心不穩。妍妍這才發現，舞者的優雅背後，其實藏著無數汗水與疼痛。剛開始練基本動作時，枯燥加重複性的拉筋、壓腿練習，讓她想放棄，但老師笑著對她說：「妳現在流的汗，以後都會變成妳閃閃發亮的樣子。」這句話像顆溫暖的種子，種進了妍妍的心裡。

回到家後，妍妍每天在房裡練習，拉著門框壓腿，對著鏡子練習轉圈。幾個月過去了，她的動作愈來愈標準，轉圈也不再重心不穩了。老師開始讓她參加小型表演，第一次上台前，她緊張得手心冒汗，但當燈光亮起、旋律響起的那一刻，她就像天鵝一樣輕巧地跳了起來。全場的掌聲和歡呼，是她最甜美的獎勵。她不再是那個在角落裡默默觀望的小女孩，而是站在舞台中央、閃閃發亮的舞者。妍妍的心情從未如此激動，她第一次感受到自己散發著光芒。

跳舞不只改變了妍妍的體態，也改變了妍妍的個性。妍妍變得更有自信、更有耐心，每天下課回家，總是先寫完功課，再主動換上舞衣去上課。媽媽替女兒的成長感到無比驚喜又感動，也常提醒著妍妍：「跳錯沒關係，跳舞帶給妳的笑容，才是舞蹈最無價的禮物。」

妍妍正一步步地走向屬於她的夢想，或許她不一定想成為職業舞者，但她已經得到了最無價的禮物—跳舞帶來的笑容。這不僅是舞蹈的快樂，也是她一路學習過程中，勇敢面對挑戰、克服困難後的成果。