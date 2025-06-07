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我的爸爸

Chelsea（紐約，聖麥可天主教學校）
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我的爸爸很帥，他有雙大眼睛，眉毛又濃又黑，鼻子挺挺的，笑起來的樣子特別溫暖；他總是將頭髮梳得整整齊齊，看起來很有精神。爸爸的手又大又有力，可以輕鬆地抱起我。

爸爸是一位很棒的甜點師，雖然他很忙，還是會常常為我和妹妹做棉花糖、巧克力和蛋糕。有一次下雪天，爸爸帶我們去堆雪人、打雪仗，我們玩得滿頭是雪，笑個不停。他還用雪幫我做了一個雪蛋糕，雖然不能吃，但我覺得那是世界上最特別的蛋糕。

除了為我們做好吃的，爸爸還會抽空帶我和妹妹去公園玩、一起騎腳踏車，有時候我們也一起畫畫。我最喜歡爸爸畫的畫，他畫得像真的一樣。在我心中，爸爸就像一個超人，什麼都會做，而且愛我、照顧我。

雖然爸爸有時候會因為我們吵鬧而生氣，但他還是會送我去學校，幫我穿鞋、做早餐。爸爸也很會講笑話，經常逗我和妹妹笑，他還會帶我們去吃麥當勞，買我們喜歡的玩具。

父親節快到了，我想對爸爸說：「謝謝您，您是最棒的爸爸，我愛您！」

吳宥萱（紐約，聖麥可天主教學校）

我的爸爸看起來又帥又酷，他在一家藥店工作，是一位認真負責又節儉的人。

我最難忘的一件事是：有一次，因為我和媽媽花錢太隨意，爸爸竟然限制了我們的零用錢。雖然當時有點不高興，但現在想想，他也是為我們好，教我們要學會節省。

還有一次，一隻蒼蠅飛到我身邊，好像要叮我，爸爸立刻伸手把牠趕走了，救了我一「命」，那一刻，我覺得爸爸就像個英雄！

我一直想問爸爸幾個問題：為什麼他選擇在藥店工作？為什麼有時候他總是盯著電腦，而不是多陪陪我？我希望爸爸能多花一些時間跟我一起聊天、一起笑。

這就是我的爸爸，一個節儉、有點嚴格、很會保護人，但偶爾讓我有點小疑問的爸爸。

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