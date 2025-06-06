去年夏天，我們回中國的家鄉台山探親，台山有很多好吃好玩的，但讓我印象最深的是臨走前我們去姑姑家告別，還有去台山步行街買禮物送給紐約的朋友們。

那天也是我們在中國的最後一天，我們去了台山步行街購物。街道兩邊什麼都有，漂亮的衣服、誘人的小吃、可愛的玩具、精美的文具等等，滿街的好物品讓我愛不釋手，我們迫不及待地挑選自己喜歡的禮物。我最愛看那些又可愛又特別小玩意，最後我挑了幾個中國風格的小扇子與小燈籠。看著這麼多美麗又有趣的東西，我愈走愈覺得意猶未盡，真想把這條街道都搬回紐約。

我在紐約有四個好朋友，我們每天一起上下學、說說笑笑、打打鬧鬧、互相幫助，想起我們在一起的每件事，我都會很開心地笑出聲來。一回到家，我就快快地把要送給他們的禮物放在行李箱裡，一邊想像著他們收到禮物的開心模樣。

那晚，我們還在姑姑家享用了令我回味無窮的晚餐，姑姑特別做了最拿手的黃鱔煲，那也是我們全家的最愛。一抵達姑姑家，大人們就會馬上在廚房裡戰鬥起來，我和妹妹總是待在客廳玩遊戲，直到陣陣的飯香撲鼻而來，我們馬上衝上餐桌、拿起碗筷大快朵頤。姑姑做的黃鱔煲又嫩又香，比外面餐館的更好吃，還有雞鴨鵝魚肉青菜，大家一邊津津有味地吃，一邊不停地談天說地，不一會兒就剩下一堆空盤子。飯飽菜足了，我突然想起將要離別，回美國就吃不到姑姑做的菜，也見不到這裡的親人朋友，一陣難過湧上心頭。

告別是件不容易的事，在中國的最後一天，我們又開心又難過，最終還是忍著離別的傷心回到了美國。