爸爸媽媽是從中國來美國留學，然後就在美國生活下來了。我出生在美國，從小時候開始，爸媽就希望我能學好中文，他們從中國買了很多中文書給我，我最喜歡的一套兒童叢書是《小雞卡門和卡梅利多》，書中講述的是小雞妹妹卡門和她的哥哥卡梅利多的故事。記得有一個故事是卡門和卡梅利多打敗一隻怪物，當我讀到：「……怪物徹底死了……」時，我不理解，就問媽媽：「徹底是誰呀？」我把「徹底」當成了一個名字，而爸媽根本沒有明白我在說什麼，現在想來真好笑。

我的中文沒有非常好，但比弟弟強很多。他有一次從中文學校拿回來了一張考卷，上面都是錯誤。弟弟把量詞用得一塌糊塗，當爸爸媽媽看到他寫了「一條雞」，恨不得打弟弟的屁股。

雖然弟弟的中文不太好，可是他卻有一個非常好聽的中文名字，叫「肖雲漢」，是爸爸取自李白的《月下獨酌·其一》中的一聯詩「永結無情遊，相期邈雲漢」，雲漢是指天上的銀河。

其實，我的名字更好，叫「肖雲荻」，也是爸爸取的，因為媽媽的名字裡有一個「菲」字，是草字頭；爸爸的名字裡有一個「炏」字，是火字旁；我們家裡還養了一隻貓，「貓」字是反犬旁。因此，爸爸就決定用這三部分為我取了「荻」字，而且古詩「楓葉荻花秋瑟瑟」的意境很美。

爸爸媽媽很喜歡我的中文名字，他們就沒有給我取英文名。我的英文老師經常把我的名字讀錯，英語中沒有「yun」這個音，他們會讀成「you」或「yoon」。最好笑的是，有一次我的校長把我叫成「Youwandi」，搞得我根本沒有聽出那是我的名字。但是我毫不在乎，我喜歡我的中文名字，而且身邊沒有人和我的名字一樣，這是真正屬於我的符號。

現在我和吳老師學中文已經兩年了，我的中文愈來愈好，可以和媽媽一起看中文電視，也會用中文寫作文。我的作文經常被報社刊出，由此我能得到稿費，用我自己掙得的稿費，我可以買喜歡的中文書來讀，這也能讓我的中文變更好。