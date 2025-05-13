《愛心樹》（The Giving Tree）是一篇童話故事，主要講的是一個男孩和一棵大樹。小男孩從小就喜歡和大樹玩，他和大樹盪鞦韆，也吃大樹的蘋果，男孩很喜歡大樹，大樹也很喜歡男孩。

小男孩漸漸地長大了，不和大樹玩了。有一天，男孩來找大樹，告訴它：「我需要錢」，大樹聽了之後，就把自己的果子給男孩，讓他拿去城裡賣；男孩需要造一個房子，大樹獻給男孩它的樹枝；男孩需要一艘船，大樹給男孩它的樹幹。最後，男孩成了一位老人，他需要一個地方坐，那時的大樹只是一個樹樁了，就讓男孩坐在樹樁上。男孩坐下來，大樹很快樂。

《愛心樹》雖然是一篇童話故事，但是他教給我們的東西，對大人也有收穫。《愛心樹》裡的樹為了男孩，犧牲了自己的所有，大樹知道自己幫助了男孩，它感到快樂，這棵樹是一棵善良和願意無私奉獻的樹。

雖然《愛心樹》可以鼓勵我們學習大樹的善良，但是這篇故事也教我們一個非常重要的道理。故事裡的樹因為很愛男孩，所以願意為男孩做出很大的犧牲。可是，這是一種好的愛嗎？

我認為這棵大樹的愛，是一種不健康的愛。在《愛心樹》裡，大樹給男孩錢、房子、船和板凳，犧牲了自己的蘋果、樹枝、樹幹和樹樁。

大樹為男孩付出了那麼多，男孩卻沒有感恩之心，反而不斷地索取，直到大樹犧牲了自己，一無所有。

男孩做的顯然不對，這也告訴我們應該怎麼愛。有些家長愛小孩，但是會用愛作為一個慣小孩的理由，小孩要什麼，家長就買什麼；小孩偷懶，家長就幫他做；小孩犯錯，家長就說：「沒問題，畢竟是孩子」。如果家長一直慣小孩，他會成為一位自私和驕傲自大的小孩。

《愛心樹》教了我怎麼愛。愛不只是為了孩子而犧牲你的所有，或忽略小孩的教育和品質，愛是幫助你的孩子，教他怎麼做人。